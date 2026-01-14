Cinthia Fernández defendió a Ángel de Brito y atacó a María Fernanda Callejón: “No sos más que yo”

María Fernanda Callejón ahondó en las últimas horas qué fue lo que la ofendió de Ángel de Brito, quien viene tirándole dardos venenosos desde hace un tiempo. La actriz asegura que el periodista es violento y misógino pero, este miércoles, se cruzó con una nueva contricante: Cinthia Fernández, que defendió al conductor de LAM.

Fernández, que comparte panel con Callejón en La mañana con Moria, escuchaba atentamente el descargo de su compañera, haciendo caras de desaprobación. Luego, aseguro que, según su punto de vista, “que una persona opine no la convierte en misógina y es respetable su postura”.

“¿Vos respetás que me denigre?“, le preguntó Callejón. Y Fernández insistió: ”Para mí no te denigró, opinó de tu trabajo". No es la primera vez que las mujeres comparten panel, efectivamente ya lo habían hecho en LAM. Mientras la relación de De Brito y Callejón se rompió por completo, Fernández mantiene una gran amistad con el conductor.

“No sos más que yo”

Mientras la bailarina intentaba cerrar su idea, Callejón no paraba de hablar. Fernández le recordó que no la había interrumpido y su compañera lanzó: “No, no, no. Vos ya hablaste, es mi momento, porque me toca desarrollar a mí”. La frase enfureció a la bailarina que vociferó: “Vos no me vas a decir cuándo tengo que hablar”.

Y siguió: “No respetás a la conductora como no respetás a ninguno. Me ha pasado, y no significa que seas mala persona, que hay ciertas ciertas maneras que me molestan. De dos programas te vienen diciendo lo mismo”.

“Soy respetuosa, no interrumpo, dejo hablar y aprendo”, se defendió Callejón. Pero la bailarina no se quedó callada: “Vos me querés mandar a hablar cuando vos quieras. Y no sos más que yo, eh”.