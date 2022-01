Varias son las famosas que tienen su cápsula dentro de una marca de ropa y las publicitan en sus redes sociales. En los últimos días, Cinthia Fernández acusó a Floppy Tesouro de copiarle diseños deportivos a Stephanie Demner, motivo por el que desató una guerra mediática y a la que se volvió a referir recientemente.

Cinthia Fernández y Floppy Tesouro Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

“Ella empezó con Stephanie Demner, cuando Stephanie tenía una cápsula de una marca. (Floppy) le pide un canje del conjunto y después se lo copia. La terminó cagando”, aseguró la expanelista de LAM (El trece) en diálogo con Tartu para Intrusos (América).

Nueva guerra en pugna Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

Y agregó: “Después lo hace conmigo... No tiene carisma, no vende nada. Pero que al menos, que tenga un poco de impronta, que labure”.

La acusó de "chorra" Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

“Es la nueva rica y vende ropa. ¡Es muy graciosa! Aparte da consejos de gimnasia y no puede ni hacer una flexión”, sentenció Cinthia.

Mostró pruebas. Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

La palabra de Floppy Tesouro ante las acusaciones de Cinthia Fernández

En una entrevista para Ciudad, Floppy Tesouro se refirió a los dichos de Cinthia Fernández, quien la acusó de copiar diseños de otras famosas para su cáspula de ropa deportiva.

“¡Gracias! Pero no tengo nada que decir al respecto. Lo que subieron no pertenece a mi capsula de ropa deportiva. Cuando subo looks con mi ropa deportiva etiqueto a la marca. No me gusta confrontar, no es mi estilo, así que no voy a contestarle”, expresó.

Además, indicó que no se juntaría a hablar en privado con la exmujer de Matías Defederico: “No tengo nada que hablar con Cinthia, nos manejamos diferente. Y lo que están subiendo no es mi capsula actual”.