Christian Petersen recibió el alta y habló del episodio que atravesó: “Me salvaron la vida”

El próximo 12 de enero se cumple un mes del día en que Christian Petersen vivió un preocupante episodio debido a una afección cardiaca, que luego se complicó. Estuvo internado en Neuquén, hasta hace algunas semanas, cuando lo trasladaron a Buenos Aires. Este lunes, fue dado de alta.

El cocinero atravesó días realmente difíciles, en los que su vida corrió peligro. Felizmente, fue dado de alta y el periodista Juan Etchegoyen pudo comunicarse con él. Por un lado, compartió el breve audio que le envió Petersen, en el que se lo escucha de excelente ánimo, y además le compartió un texto para contar lo que recuerda de aquel fatídico día.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, comentó. Y agregó: “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”.

Qué dijo Petersen sobre el episodio que vivió en el volcán Lanín

Etchegoyen leyó el texto que Petersen le pidió que le ayude a difundir, en donde comenta qué de todos los trascendidos fueron ciertos o, al menos, él recuerda. “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, enfatizó el chef.

Al mismo tiempo, dio a entender que hay pasajes que no recuerda a raíz de la descompensación: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

“Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, cerró.