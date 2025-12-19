Christian Petersen: los extraños comportamientos que tuvo antes de descompensarse en el volcán Lanín

El reconocido chef argentino Christian Petersen continúa internado en estado grave en terapia intensiva en la provincia de Neuquén, luego de sufrir una falla multiorgánica mientras realizaba una excursión al volcán Lanín, en la zona cordillerana que limita con Chile.

El cocinero, exjurado del programa El Gran Premio de la Cocina, fue rescatado de urgencia tras presentar conductas inusuales que alertaron a las personas que lo acompañaban durante el ascenso.

Qué ocurrió durante la excursión al volcán Lanín

Según se informó en el programa Tarde o Temprano, Petersen se descompensó el viernes pasado mientras subía el volcán junto a un grupo de diez personas. De acuerdo con el relato del periodista Sebastián Ciuffolotti, el chef comenzó a manifestar comportamientos llamativos en un contexto climático adverso.

“Tuvo una especie de brote. Se sacó los zapatos y las medias a pesar del frío, y empezó a correr descalzo por la montaña”, explicó el periodista desde San Martín de los Andes.

Ante esa situación, quienes estaban con él dieron aviso inmediato al guardaparque, que activó un operativo de rescate para trasladarlo a un centro de salud.

Christian Petersen Foto: El Cordillerano

Los análisis médicos y las hipótesis

Una vez ingresado al Hospital de Complejidad N.º 6 de San Martín de los Andes, Petersen fue sometido a distintos estudios médicos. Según trascendió, en uno de los análisis se habría detectado la presencia de alguna sustancia estimulante, aunque esta información no fue confirmada oficialmente por el entorno familiar ni por el parte médico.

“Pero la realidad es que esto le habría generado esta falla multiorgánica, estas sudoraciones, esta excitación. Él llegó, de hecho, al hospital de Junín muy excitado, ‘muy arriba’, como se suele decir. Lo sedaron todo y, a partir de allí, fue estabilizado y trasladado a San Martín de los Andes”, detallaron desde el equipo periodístico.

Cómo es su estado de salud hoy

Actualmente, Christian Petersen permanece con asistencia respiratoria mecánica, bajo estricta vigilancia médica. Su estado sigue siendo reservado y, hasta el momento, no se encuentra en condiciones de ser trasladado.

La familia evaluó inicialmente la posibilidad de derivarlo a una clínica privada en la Ciudad de Buenos Aires, pero los médicos desaconsejaron el traslado debido a la inestabilidad de su cuadro. Ya pasaron cinco días desde su internación y su evolución continúa siendo seguida con extrema cautela.