Charlotte hace temblar al clan Caniggia: “Algún día, tal vez, mis papás me quieran”

La mediática y participante del programa del Bailando 2023, Charlotte Caniggia, sorprendió a muchos al abrir su corazón en las últimas horas ya que habló sobre la distancia de sus padres, Marianna Nannis y Claudio Caniggia, a quienes les reclama la falta de apoyo y el desinterés hacia ella.

“No tener a mi familia presente ya es parte de mi vida. Siempre miro el teléfono, porque como hijo uno espera un mensaje de sus padres. Me hubiese encantando, pero nunca llega”, compartió Charlotte en una entrevista.

Mariana Nannis y Claudio Caniggia (Archivo)

La joven está distanciada de sus padres, Marianna Nannis y Claudio Caniggia, y solo mantiene vínculo con sus hermanos. “Tengo que asumir que mis papás son ausentes, pero supongo que siempre lo fueron y yo recién ahora lo noto”, lamentó.

“Si el universo quiere, algún día tal vez mis papás me quieran. Necesito que me quiera, un abrazo de mi madre, de mi padre, pero no me pasa”, completó.

CHARLOTTE CANIGGIA SOBRE LA MATERNIDAD

“Algún día yo tendré mis hijos y trataré de ser una mamá presente. Aunque tengan 30 años, no me gustaría que ellos pasaran por estas cosas”, compartió Charlotte Caniggia sobre como procedería en caso de convertirse en mamá. “Cuando estén bien, tal vez, de más viejos, tal vez mis papás se acerquen”, expresó esperanzada.

En esa línea, la joven no dudó a la hora de afirmar que recibiría con los brazos abiertos a sus padres. “No soy rencorosa”, sentenció.

“Ellos son mis papás y yo los acepto. sé que ahora les chupo un huevo, pero lloraría si les pasara algo, me pondría triste. Me encantaría que me dieran atención, pero no me pasa”, agregó.