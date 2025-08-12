“Catarata de groserías”: Fabián Doman se calentó al aire y abandonó su programa de streaming

En la más reciente emisión de “LAM”, Ángel de Brito compartió un clip de la polémica del momento, misma que protagoniza Fabián Doman y Andrés Ducatenzeiler, quienes, por cierto, tienen un notorio pasado con el Club Atlético Independiente.

De acuerdo con la grabación que se mostró en la pantalla de América TV, el momento de tensión se vivió en el canal de streaming Carnaval cuando hablaban de Hugo Moyano, otro de los entonces dirigentes del club previamente mencionado. Ahora bien, el invitado era Ducatenzeiler y la entrevista en cuestión sería dirigida por Fabián Doman, Viviana Canosa y Jorge Rial.

Fabián Doman al frente Carnaval Stream.

Lo que sucedió entre Fabián Doman y Andrés Ducatenzeiler al aire

Como es de suponer, los conductores abordaron múltiples temas de forma amena, pero el escenario cambió cuando Viviana Canosa le preguntó a Ducatenzeiler sobre la supuesta traición a Hugo Moyano.

En tal momento, Ducatenzeiler quiso evadir el tema y directamente se lo transfirió a Doman al decir lo siguiente: “No, no, lo traicionó Fabián”. Segundos más tarde, el periodista involucrado replicó: “Él laburaba para Moyano, yo no”.

Sin ánimos de esquivar el comentario de Fabián Doman, Ducatenzeiler redobló la apuesta y expresó: “Fabián traicionó a Moyano. Yo nunca laburé para nadie, y vos para todos, esa es la diferencia. Yo nunca tuve jefe en mi vida, vos sí, amigo”.

En ese preciso momento, Fabián Doman evidenció su molestia y rápidamente agregó: “Si quieren, me levanto y me voy, y vengo otro día. Yo a recibir una catarata de groserías e improperios, no vine. A mí que me falten el respeto, no”.

Seguidamente, Fabián Doman, quien ya estaba visiblemente molesto por los comentarios repetidos de Ducatenzeiler, sentenció lo siguiente, mientras se quitaba el micrófono para retirarse del estudio: “Sigan a ustedes. No me gusta que me falten el respeto”.

Fabián Doman y Andrés Ducatenzeiler.

Tras el momento vivido al aire, Fabián Doman no regresó al programa de streaming y al mando de la entrevista a Ducatenzeiler se quedó Viviana Canosa junto a Jorge Rial. Después, Ángel de Brito hizo un pequeño análisis en “LAM” y sumó: “Doman se sentía mal, estaba engripado”. No obstante, el presentador de América agregó: “Aparte, es el programa que conduce Doman, no es que es un invitado”.