CATA abre sus puertas con un show de Mayumana

El próximo jueves 25 de septiembre a las 20.30 se vivirá un momento clave para la cultura provincial con la inauguración del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). El edificio que durante más de 160 años fue sede del Gobierno provincial renace como espacio cultural y turístico.

Para la apertura, el escenario estará a cargo de Mayumana, la reconocida compañía internacional que fusiona ritmo, percusión con objetos no convencionales, danza, teatro, humor y acrobacias. Fundada en Tel Aviv y con casi tres décadas de trayectoria, la agrupación ha recorrido más de 40 países y cautivado a 15 millones de espectadores.

Talento catamarqueño en un elenco internacional

Este 2025, Mayumana conformó por primera vez un elenco latinoamericano con 12 artistas seleccionados en un casting federal. Entre ellos se destacan los catamarqueños Mel Gómez y Lucas Nazareno Gómez Leiva, quienes hoy son parte de la troupe internacional y regresan a su provincia para este estreno.

“Como catamarqueña me da mucha emoción regresar junto a mi hermano, de la mano de esta propuesta tan prestigiosa a nivel internacional. Es una oportunidad hermosa para devolver a la provincia un poco de todo lo que nos ha brindado en nuestra formación desde la infancia”, expresó Mel Gómez.

El show en dos escenarios

Durante la inauguración se presentarán escenas de Currents, uno de los espectáculos más reconocidos de Mayumana. La puesta comenzará en la explanada de la ex Casa de Gobierno (Sarmiento y República) y continuará con una intervención en el Patio de las Palmeras, integrando al público en una experiencia inmersiva.

Qué propone el CATA

El CATA nace como un espacio que combina arte, cultura y tecnología en experiencias interactivas. La propuesta enlaza arqueología, cultura textil, mitología, arquitectura, identidad y minería, tejiendo una narrativa que conecta pasado, presente y futuro.

El centro abrirá sus puertas al público desde el sábado 27 de septiembre, con entrada libre y gratuita. Los horarios serán de lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 21, y los sábados de 9 a 14. Para visitas grupales de escuelas o contingentes se deberá coordinar previamente al WhatsApp 383 4220467.