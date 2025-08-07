Casi 19 años después, salió a la luz cómo fue el íntimo encuentro entre Wanda Nara y Diego Maradona: “Champancito, baile y...”.

Casi dos décadas después, Omar Suárez —dueño de Cocodrilo y considerado por muchos como “el indiscutido y único rey de la noche porteña”— rompió el silencio sobre lo que realmente ocurrió aquella intensa y agitada noche entre Diego Maradona y Wanda Nara. Un episodio que, según muchos, marcó el inicio de la carrera mediática de la empresaria, quien hoy es una figura clave del espectáculo argentino.

Desde aquel episodio, que tuvo lugar a comienzos de 2006, surgieron todo tipo de versiones. Entre los rumores más extendidos se encuentran: 1) que Diego y Wanda, como decía Rodrigo, se “mataron” en una habitación de hotel; 2) que Maradona se frenó al no poder confirmar si ella era mayor de edad y no pasó nada; 3) que hubo una fiesta con el “Pelusa”, sus amigos, y Wanda con sus amigas, donde todo era posible; 4) que incluso apareció Mirtha Legrand en medio del escándalo pidiendo silencio y cordura; 5) y que Wanda, ya con carácter fuerte, no dejó que Maradona ni nadie se sobrepasara con ella.

Al día siguiente del escándalo, Wanda apareció en un móvil de Intrusos luciendo un slip negro. En ese momento, lo presentó como si fuera ropa interior de Diego Maradona, pero con el tiempo se descubrió que, en realidad, pertenecía a un camarógrafo del programa que en ese entonces conducía Jorge Rial.

Ese fue otro de los movimientos que ayudaron a construir la figura mediática de Wanda. Pero el gran impacto lo generó con un título que quedó para la historia: “Todavía soy virgen, Maradona ni me tocó”. A partir de ahí, comenzó una carrera marcada por la exposición: vinieron Maxi López, Mauro Icardi y, más adelante, la polémica con la China Suárez.

Omar Suárez “lo sabe todo”, pero lo más llamativo no fue eso, sino que finalmente se animó a contarlo públicamente. Durante su paso por un programa de streaming —que, si bien no es reciente, volvió a circular gracias a una cuenta de TikTok y luego a otra de Twitter—, relató con lujo de detalles cómo fue aquella recordada noche. “Al rato –recordó Omar sobre lo que ocurrió en Mar del Plata– la que cae ahí es Wanda Nara y Diego le dice ‘vení, sentate acá al lao mío’, entonces ella va y se sienta al lado de él”.

“Diego le dice ‘pará, ante todo, cuántos años tenés’. Y ella, no me olvido más, ‘1.8 cero km’ le dijo. Entonces Diego le dijo ‘mirá, queremos hacer un baile en el hotel. Tranqui, si quieren invitar a alguien, invitá’. Empezó a invitar chicas y fuimos todos para el hotel. Habitación, música, cumbia. Yo estaba ahí en la habitación, champancito, qué se yo... y me dice Diego ‘van a venir un par de rubias más’... ¡Fiesta!”, contó Suárez, moviendo las manos hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera en pleno baile.

El desenlace fue tan inesperado como cinematográfico. “En un momento golpean la puerta, me dice Diego ‘fijate que debe ser la otra rubia’. Abro la puerta así... ¡Mirtha Legrand! Me cagué encima. Me dice Diego ‘¿Quién es?’, le digo ‘Diego, la señora’... ‘¿La señora de quién?’, me grita. ‘La señora Mirtha Legrand’. El hijo de puta se tiró abajo de la cama así (gesticula) y se tapó y se escondió. Y Mirtha miraba para adentro y preguntaba ‘¿Está Maradona acá?’ y le dije ‘No señora, ¿pero le molesta la música?’. Entonces dijo ‘le pido por favor, yo tengo que descansar, me pueden apagar la música por favor, sino vamos a tener problemas con el hotel’. Le dije ‘quédese tranquila que ahora bajamos la música’, y miraba para adentro a ver si lo veía”. El Diez, mientras tanto, estaba tirado, escondido, y Wanda también, agazapada detrás.