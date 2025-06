Casi 15 años después, salió a la luz el escandaloso motivo de la separación entre la China Suárez y Tacho Riera.

En 2007, la China Suárez y Nicolás “Tacho” Riera se cruzaron por primera vez durante las grabaciones de la exitosa novela “Casi Ángeles”. Para ella, era un paso más dentro de una carrera ya consolidada con producciones de Cris Morena como “Rincón de luz”, “Floricienta” y “Amor mío”. Para él, en cambio, este proyecto significaba un salto decisivo, ya que hasta entonces sólo había tenido participaciones menores.

En la ficción, sus personajes estaban enamorados: Eugenia le daba vida a Jazmín Romero y Nicolás a Juan Morales. Sin embargo, el vínculo no se limitó al set, ya que con el tiempo la relación cruzó los límites de la pantalla y comenzaron a salir en la vida real. En aquel entonces, cuando se inició el romance, la China tenía apenas 15 años, mientras que Riera ya contaba con 22.

La China Suárez, Nicolás 'Tacho' Riera y Agustín Sierra en Casi Ángeles, primera temporada

Tal como ocurría en la novela, la relación entre Suárez y el artista también tuvo idas y vueltas en la vida real. Así lo contó Cris Morena en una entrevista que brindó en 2018 en el programa “Cortá por Lozano”, conducido por Vero Lozano en Telefe. “Me acuerdo con Tacho de los gritos en el pasillo. Eran dos fuegos”, recordó la reconocida productora.

Sin embargo, en 2010, “Casi Ángeles” llegó a su conclusión, al igual que la relación entre Tacho y la China. Esto dejó desconsoladas a muchas de sus admiradoras. Pero la situación no terminó ahí, ya que la banda surgida de la serie, “Teen Angels”, siguió realizando giras internacionales durante dos años. La actriz, por su parte, optó por no continuar en el grupo y fue reemplazada por Rocío Igarzabal, quien más tarde también mantuvo un romance con Riera.

La razón por la que cortaron la China Suárez y Nico Riera

En 2010, cuando la China Suárez y Tacho Riera decidieron separarse, las redes sociales no tenían el alcance que poseen hoy en día. No obstante, la noticia se difundió rápidamente, especialmente porque poco después la actriz comenzó un romance con Nacho Viale.

Por otro lado, se comentó que él fue quien empezó a manejar la carrera de la China, y cuando llegó el momento de las giras con “Teen Angels” en 2011 y 2012, le aconsejó que solicitara una mejor remuneración. Esto provocó ciertos conflictos dentro del grupo, motivo por el cual la artista decidió dar un paso al costado, poniendo fin así a varios lazos relacionados con “Casi Ángeles”, entre ellos el que tenía con Riera.

China Suárez y Tacho Riera.

“A Euge no me la crucé nunca más después de Casi Ángeles. Me la crucé de casualidad en la filmación de una campaña, pero fueron dos minutos porque ella se estaba yendo, yo estaba entrando y fue un ‘hola y chau’. Ni pudimos hablar, solo nos saludamos, fue al paso”, contó años después el actor que interpretó a Leonardo en “Las Estrellas” en una entrevista con la revista “Pronto”.

Con el tiempo, cada uno siguió su camino y formó nuevas relaciones. Eugenia tuvo una hija junto a Nicolás Cabré en 2013 y luego formalizó una relación con Benjamín Vicuña, con quien tuvo a Magnolia en 2018 y Amancio en 2020. Actualmente, mantiene un vínculo sentimental con Lauty Gram.

La China Suárez y Nico Riera.

Por su parte, Riera estuvo en pareja con Rochi Igarzabal tras su separación de Suárez, aunque su romance duró sólo unos meses. En la actualidad, está de novio con Thelma Fardín, con quien se muestran cada vez más enamorados.