Cami Homs desfiló con su pancita de embarazada y un mega vestido de novia: ¿se viene el casamiento con José Sosa?

Desde hace 2 años aproximadamente, la vida de Cami Homs parece haber dado un cambio drástico en cuanto a lo laboral y lo sentimental. Mediante sus redes sociales, la modelo comparte los trabajos publicitarios que realiza constantemente con reconocidas marcas nacionales e internacionales.

En cuanto a la parte sentimental se refiere, Cami Homs se encuentra en pareja con José Sosa desde el 2023 y, en días pasados, ambos anunciaron que, tendrán a su primera hija en común, puesto que la modelo está embarazada.

“Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor para darte bebita”, escribió Cami Homs por Instagram tras dar la noticia sobre su embarazo y él generó del bebé en camino. Ahora bien, la empresaria ya se convirtió en madre previamente de Francesca y Bautista, quienes nacieron durante la relación que sostuvo con Rodrigo De Paul.

Por parte de José Sosa, él también se bautizó como padre años atrás, cuando nacieron las mellizas Rufina y Alfonsina, fruto de la relación que tuvo con Carolina Alurralde. En un conteo general, tanto Cami Homs como su pareja actual formarán una familia de 7 cuando nazca la bebé que está en camino.

Cami Homs ¿tiene planes de casarse con José Sosa?

Aunque todavía no ha dicho nada al respecto, Cami Homs recientemente participó en un desfile organizado por la revista Gente donde y, como era de esperarse, exhibió su panza de embarazada.

El evento referido se llevó a cabo en el Hipódromo de Palermo y Cami Homs no solo desfiló con un vestuario que dejaba ver su panza, también modeló con un traje de novia que levantó todo tipo de sospechas.

Tal como se aprecia en la fotografía adjuntada, el vestido de novia que Cami Homs usó era blanco, largo, con escote pronunciado y encajes que marcaban su silueta a la perfección. Además, el traje tenía falda sirena y unas mangas caídas que la hicieron lucir sofisticada, moderna y elegante.

Cami Homs en un desfile de moda.

Para el estilismo, Cami uso el cabello liso natural y un maquillaje sencillo que dejaba ver los rasgos llamativos y luminosos de su rostro.

De tal manera, Cami Homs atrapó la atención de todos los presentes y alimentó los rumores que refieren una posible boda entre ella y el futbolista José Sosa