Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizan la versión argentina de Secreto en La Montaña: cuándo y cómo ver

La aclamada historia que conmovió al mundo da un nuevo paso y llega por primera vez a los escenarios argentinos. Secreto en la montaña, la adaptación teatral de la emblemática película que redefinió el cine contemporáneo, se estrenará con una producción de alto nivel y un equipo artístico de primer orden.

Vicuña y Lamothe en Secreto en la Montaña

El proyecto reúne a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en los roles protagónicos, un dúo que promete una intensidad escénica excepcional. La dirección está a cargo de Javier Daulte, uno de los directores más influyentes del teatro argentino, mientras que la adaptación teatral lleva la firma de Marcos Carnevale. Juntos, abordan un relato atravesado por el amor prohibido, la tensión emocional y una sensibilidad profunda, sintetizada en una frase clave: “uno no se enamora de quien quiere”.

Ambientada en Estados Unidos, la obra propone una experiencia teatral íntima y cruda, que explora emociones extremas sin perder cercanía con el público. La puesta apunta a resignificar este clásico moderno desde el lenguaje escénico, con una mirada actual y visualmente potente. La producción está a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre junto a Adrián Suar, quienes apuestan a uno de los grandes títulos teatrales del próximo año.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizan la versión argentina de Secreto en La Montaña

En palabras del propio Javier Daulte, Secreto en la montaña es “una historia de amor tan desgarradora como maravillosa”, atravesada por una fuerza que excede la voluntad de los personajes y que resulta imposible de domesticar sin dolor. Esa tensión entre deseo, contexto social y destino es el corazón de la obra.

Con su estreno ya confirmado, Secreto en la montaña se perfila como una de las propuestas más esperadas de la cartelera teatral en mayo 2026, llamada a generar conversación y emoción tanto entre quienes conocen la historia original como entre nuevas generaciones de espectadores.

Sinopsis de Secreto en la montaña

Secreto en la montaña sigue la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, nace entre ellos un vínculo profundo que se transforma en un amor inesperado y prohibido para la época.

Al terminar la temporada, cada uno intenta seguir el camino que la sociedad espera: Jack busca abrirse paso en su carrera y forma una familia, mientras Ennis se casa y tiene hijos. Sin embargo, la conexión entre ambos persiste. A lo largo de los años, se reencuentran en secreto para sostener una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y los mandatos sociales que los obligan a vivir su verdad en las sombras.