Barby Franco se sinceró sobre la crianza de su hija Sarah: “La única que le pone límites soy yo”

Barby Franco volvió a mostrarse cercana y auténtica en sus redes sociales al compartir una seguidilla de historias de Instagram centradas en la crianza de Sarah, la hija que tiene junto a Fernando Burlando. Lejos de los discursos idealizados sobre la maternidad, la modelo eligió exponer escenas reales de su día a día y responder, con honestidad y humor, las consultas de sus seguidores sobre educación, límites y decisiones cotidianas como mamá.

Las imágenes recorrieron distintos momentos de la rutina de la nena: mañanas tranquilas en la cama, juegos en el agua, viajes en avión, paseos al aire libre y escenas familiares en casa. En cada historia, Barby habilitó la clásica caja de preguntas y contestó sin rodeos, dejando en claro cómo vive y entiende la crianza.

Ante la consulta por el uso del pañal, fue directa: Sarah ya lo dejó durante el día, aunque todavía lo usa por la noche. Algo similar ocurrió cuando le preguntaron por el chupete. Lejos de dramatizar el proceso, Franco aclaró que no tiene apuro en quitárselo y que prefiere respetar los tiempos de su hija, sin presiones externas ni comparaciones.

Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando le preguntaron si Sarah es consentida y cómo maneja los límites en casa. Sobre una imagen familiar, la modelo respondió con una frase que rápidamente se viralizó: “Por toda la familia, muy al igual que Beltrán, pero la única que le pone límites soy yo”. Con humor, reconoció que ese rol no siempre es sencillo, pero dejó en claro que asume esa responsabilidad con convicción.

Las historias también mostraron a Sarah viajando en avión y explorando la cabina con curiosidad. Consultada sobre si a la nena le gusta volar, Barby respondió con ternura que lo ama. En otra postal nocturna, madre e hija aparecieron abrazadas y surgió la pregunta sobre la alimentación. Allí, Franco explicó que Sarah come de todo, con algunas excepciones, y que no sigue reglas rígidas.

La secuencia se cerró con una escena hogareña y una respuesta sencilla sobre el aprendizaje del idioma: ante la pregunta de si Sarah habla inglés, Barby contestó: “Sí, algo”. Sin exageraciones ni exigencias, la modelo volvió a mostrar una maternidad atravesada por el afecto, la presencia y decisiones firmes, pero amorosas, que conectaron de manera genuina con sus seguidores.