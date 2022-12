Bailaba sola en su trabajo, la captaron las cámaras de seguridad y se hizo viral

En tiempos en los que la inseguridad acecha, ya no se puede hacer nada sin que quede registrado por las cámaras, Claro que no siempre uno está pensando en el ojo vigilante de estos aparatos y, como es de esperarse, puede salir mal. Eso le pasó a una joven que al cierre de su jornada laboral no pudo resistirse a “tirar unos pasos prohibidos” y se hizo viral.

La chica suele ser la última en salir del local en el que trabaja y una de sus tareas es realizar la limpieza final en la cocina. Aunque ser el último en irse pareciera no tener nada bueno, podría decirse que hacer lo que uno quiere sin correr riesgos de ser visto es uno de los beneficios.

Ante esta premisa, se relajó y se entregó al ritmo de la canción “Ron-Cola” del cantante de reguetón Raw Alejandro. El clip de la empleada “dándolo todo” en una genial coreografía no tardó en viralizarse en Tik Tok.

Pero antes de las redes, el video llegó a sus manos de la manera que, al menos ella, no hubiera esperado: “Mi jefe me mandó esto, nada puede salir peor”, expresó la joven en Twitter junto a las imágenes de la cámara de seguridad del lugar, que grabó uno por uno todos sus pasos.

El video se volvió viral y los usuarios quisieron saber qué canción bailaba, ya que las imágenes no tenían sonido. La chica confirmó que se trataba del tema “Ron-Cola”, todo un éxito del cantante novio de Rosalía.

Por suerte, todos, incluido su jefe, se tomaron con humor el episodio. La pregunta ahora es: ¿se sumarán más clases de reguetón desde la cocina?