Pampita está en el centro de las noticias tras confirmar su separación de Martín Pepa. La pareja llevaba oficialmente ocho meses de relación a distancia en el que la modelo viajaba constantemente a Estados Unidos para ver al polista.

Este lunes primero se filtró el rumor de separación. El periodista Gustavo Méndez contó al aire de Mujeres Argentinas: “El noviazgo se habría terminado el viernes por un llamado telefónico. Él tomó la decisión, ella no quería”.

“Están separados, fue una relación que duró desde noviembre hasta acá. No hay terceros en discordia, él ya estaría haciendo vida de soltero”, reveló el periodista sobre la vida del polista que vive en Nueva York.

“A mí me dijeron que ella no se quería separar y que incluso proponía hacer más viajes juntos. Él la llamó antes del viaje de ella al sur para decirle ‘esto no tiene continuidad’”, agregó Méndez en el programa.

Luego, la modelo confirmó el fin de su relación y señaló la fecha. “Sí, me separé el 9 de julio”, le respondió Pampita a Pepe Ochoa en un mensaje.

La noticia de la separación fue sin dudas una bomba inesperada para todos. Esto también sorprendió a su exmarido Roberto García Moritán, quien se separó de la modelo en septiembre de 2024 tras cinco años juntos y con una hija en común.

La palabra de Roberto García Moritán al enterarse de la separación de Pampita

El expolítico argentino estaba en vivo en el programa “Lape club social”, y cuando contaron la noticia, no pudo ocultar su reacción.

“Mi vínculo con Pampita está muy bien. Es una muy buena madre. Estamos bien”, contó Roberto García Moritán sobre su relación con la modelo, y madre de su hija.

“Aparte se acaba de separar. No sé si te chusmeó eso ¿o te estoy dando la noticia?”, expresó la periodista Paula Varela.

Ante esto, el exmarido de la modelo, comentó incrédulo: “No sabía. ¿Es verdad?”.

“Es verdad. ¡Te sorprendió!”, respondió la periodista. El expolítico agregó: “Sí, me sorprendió. No hablamos de esas cosas”.

“Tenés una medio sonrisa”, retrucó la panelista sobre la cara de García Moritán. A lo que el expolítico respondió serio: “No hagan interpretaciones”.