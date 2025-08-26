Así está hoy Rocco Gastaldi, el hijo menor de Marcela Tinayre que cumplió 24 años

Como ya es sabido, Marcela Tinayre tiene tres hijos, Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi. Los dos primeros fueron fruto del amor que vivió con Ignacio Viale Del Carril y, el último, lo procreó durante la relación que sostuvo con Marcos Gastaldi.

De acuerdo con la trayectoria de cada uno, Nacho se dedicó a la producción de programas en la televisión y, Juana Viale, hoy destaca como conductora en El Trece. Luego, en cuanto al hijo menor de Marcela Tinayre se refiere, este decidió ir por un camino contrario al de sus hermanos.

Marcela Tinayre embarazada de Rocco Gastaldi.

Rocco Gastaldi nació durante el 2021 a través de un tratamiento de fertilidad y con el pasar del tiempo tomó la determinante decisión de alejarse de los medios de comunicación para evitar la sobreexposición de su vida personal y laboral.

Marcela Tinayre junto a Rocco Gastaldi.

Incluso, se puede afirmar que el hijo de Marcela Tinayre nunca ha participado en las famosas mesas de su abuela Mirtha Legrand. Según la poca información que ha transcendido al respecto, Rocco estudia ingeniería, es muy unido a la familia y recientemente cumplió con 24 años de edad.

El cariñoso mensaje que le dedicó Marcela Tinayre a Rocco Gastaldi

En días pasados, Rocco cumplió otro año de vida y Marcela Tinayre posteó en Instagram una serie de fotos de su hijo menor para celebrar por todo lo alto la fecha en cuestión.

Marcela Tinayre junto a su hijo, Rocco Gastaldi.

No obstante, Marcela Tinayre escribió al pie de la publicación el siguiente mensaje: “Feliz cumple amado Rocco, gran observador de la vida, buena y noble persona, que nada empañe tu maravilloso ser de luz y de paz”.

Rocco Gastaldi, el hijo menor de Marcela Tinayre.

Aunado a ello, Marcela Tinayre sumó a la dedicatoria las siguientes palabras: “Brillante compañero de vida, amigo muy querido, acompañarte en tu crecimiento me emociona y me enorgullece tu calidad humana. Te amo hijo”.

Rocco Gastaldi, el nieto de Mirtha Legrand e hijo de Marcela Tinayre.

De tal manera, Marcela Tinayre dejó ver el amor que siente por su hijo, quien a pesar de no destacar en los medios, ha crecido y se ha formado conforme a sus propios gustos, creencias y sueños.