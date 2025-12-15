Así está hoy Matías, el hijo de 22 años de Maru Botana: perfil bajo y fanático de los viajes

Maru Botana es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación con una larga trayectoria. La famosa es una figura pública hace años y no solo sus recetas son conocidas, sino que su vida privada también. La chef está casada con Bernardo Solá y son padres de ocho chicos.

La famosa y su marido lograron formar un hogar numeroso, lleno de amor y resiliencia, cuando tuvieron que atravesar la muerte de su hijo Facundo en 2008, que tenía unos meses de vida. La familia de Maru Botana siempre se mostró unida y haciendo frente a las distintas circunstancias de la vida.

Matías, uno de los hijos de Maru, cumplió años y su mamá lo saludó en las redes sociales con unas emotivas palabras y fotos que van desde que era pequeño hasta la actualidad. El joven cumplió 22 años, es de físico parecido a su madre y tiene un perfil más alejado de la cámara, a diferencia de su hermana influencer.

Maru Botana y su hijo Matías

Así está hoy Matías, el hijo de Maru Botana, de 22 años

"Feliz cumple a mi Matus ¡Feliz cumple varias veces y a festejar mucho! Qué lindo que es agradecer y festejar lo que se tiene sin pensar en más. Este día que paso a ser icónico en nuestras vidas y que hizo del 13, que se convierta en el día de la suerte", escribió la cocinera en el emotivo posteo para su hijo.

Matías, el hijo de Maru Botana

“Hoy te veo tranqui y seguro, y también sabiendo equilibrar tu vida. Sabiendo disfrutar con Simo y lindos amigos. No es fácil crecer y tomar más responsabilidades. Me gusta mimarte, quizás malcriarte con algo que te gusta y ayudarte siempre en lo que necesitas”, agregó Maru Botana en las palabras a Matías.

Matías, el hijo de Maru Botana, y su novia

En las diferentes fotos que subió se ve a su hijo vestido de campo, disfrutando de actividades en conexión con la naturaleza y en viajes por el mundo. Al igual que aparece junto a Simo, su novia y compañera de sus aventuras. La joven es influencer.

“Disfruta mucho Mat de tu año, de tu cumple, de tu vida que es hermosa y lo que necesites siempre estoy para vos y charlar. Te deseo un año de mucho vuelo, de muchos sueños y de disfrute al máximo con ese equilibrio que siempre manejas. Te amo infinito y a gozar”, expresó Maru con emoción a su hijo.