Así está hoy Matías, el hijo de 22 años de Maru Botana: perfil bajo y fanático de los viajes

Maru Botana es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación con una larga trayectoria. La famosa es una figura pública hace años y no solo sus recetas son conocidas, sino que su vida privada también. La chef está casada con Bernardo Solá y son padres de ocho chicos.
La famosa y su marido lograron formar un hogar numeroso, lleno de amor y resiliencia, cuando tuvieron que atravesar la muerte de su hijo Facundo en 2008, que tenía unos meses de vida. La familia de Maru Botana siempre se mostró unida y haciendo frente a las distintas circunstancias de la vida.
Matías, uno de los hijos de Maru, cumplió años y su mamá lo saludó en las redes sociales con unas emotivas palabras y fotos que van desde que era pequeño hasta la actualidad. El joven cumplió 22 años, es de físico parecido a su madre y tiene un perfil más alejado de la cámara, a diferencia de su hermana influencer.
Así está hoy Matías, el hijo de Maru Botana, de 22 años
"Feliz cumple a mi Matus ¡Feliz cumple varias veces y a festejar mucho! Qué lindo que es agradecer y festejar lo que se tiene sin pensar en más. Este día que paso a ser icónico en nuestras vidas y que hizo del 13, que se convierta en el día de la suerte", escribió la cocinera en el emotivo posteo para su hijo.
“Hoy te veo tranqui y seguro, y también sabiendo equilibrar tu vida. Sabiendo disfrutar con Simo y lindos amigos. No es fácil crecer y tomar más responsabilidades. Me gusta mimarte, quizás malcriarte con algo que te gusta y ayudarte siempre en lo que necesitas”, agregó Maru Botana en las palabras a Matías.
En las diferentes fotos que subió se ve a su hijo vestido de campo, disfrutando de actividades en conexión con la naturaleza y en viajes por el mundo. Al igual que aparece junto a Simo, su novia y compañera de sus aventuras. La joven es influencer.
“Disfruta mucho Mat de tu año, de tu cumple, de tu vida que es hermosa y lo que necesites siempre estoy para vos y charlar. Te deseo un año de mucho vuelo, de muchos sueños y de disfrute al máximo con ese equilibrio que siempre manejas. Te amo infinito y a gozar”, expresó Maru con emoción a su hijo.