Andrea Frigerio y Lucas Bocchino se conocieron en 1992, cuando apenas hacía un año que ella estaba separada de su primer marido, Eduardo Frigerio, padre de su hijo Tomás. En 1997 tuvieron una hija, Josefina que creció y ya es toda una mujer.

La actriz es una madre orgullosa que vio como su hija decidió seguir sus pasos en el mundo del arte. Es que Fini, como le dicen cariñosa, le dijo a su mamá con tan solo 11 años que quería ser como ella. Sin embargo, no fue hasta años más tarde que comenzó a trabajar en este ámbito. Su carrera comenzó en el modelaje, hasta que en 2018 debutó en la película “Leal” y también actuó en el largometraje “Soy tóxico”.

andrea frigerio hija

Así está hoy Josefina, la hija de Andrea Frigerio

Después de vivir en Europa durante tres años, persiguiendo su sueño de convertirse en actriz, Fini Bocchino, hija de Andrea Frigerio, regresó a su país natal para continuar su carrera en Argentina.

Así está hoy Josefina, la hija de Andrea Frigerio, a sus 28 años: a qué se dedica

A sus 28 años, Fini ya ha incursionado en el mundo artístico de diferentes maneras. Sin embargo, su pasión por las artes escénicas la llevó a mudarse a Europa en 2019 donde estudió artes escénicas durante su estancia.

andrea frigerio hija

En una entrevista, Fini compartió el valioso consejo que su madre le dio en una de sus primeras producciones fotográficas cuando tenía 16 años: “Sé vos misma”. Desde entonces, ha seguido ese lema al pie de la letra, siendo fiel a lo que quiere, siente, sueña y le apasiona.

Así está hoy Josefina, la hija de Andrea Frigerio, a sus 28 años: a qué se dedica

A pesar de disfrutar de su tiempo en el extranjero, la joven confesó que comenzó a extrañar su país y decidió regresar a Argentina para continuar su carrera actoral. “Amo, amo, amo la Argentina con todo mi ser. Y no podía más: necesitaba volver”, reveló.

Andrea Frigerio junto a su hija en Punta del Este.

Sobre su relación profesional con Andrea Frigerio, Fini compartió en una entrevista: “Nos gusta leer juntas los guiones y tirar ideas para construir personajes. En las escenas, sé que ella está del otro lado, mirándome. La admiración por ella es absoluta: tiene una personalidad y un talento increíbles”.