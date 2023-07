Así está hoy Gaby Roife, la conductora de “A jugar con Hugo”

Si de referentes de la infancia de aquellos que nacieron en los años 90 se trata, la conductora Gabriela “Gaby” Roife es una de las más queridas y recordadas. Con su simpatía en pantalla, conquistó el canal Magic Kids al mando de “A jugar con Hugo”, en el que los chicos se divertían desde casa a través del teléfono fijo y en tiempo real.

Alejada de la televisión, Gaby está abocada hoy a la vida familiar y sus tres hijos, además de su pasión por la cocina. Sin embargo, siempre recuerda y agradece aquella época donde hacía tan felices a los niños de toda Argentina, al igual que otros famosos programas del canal como “Nivel X” (videojuegos) o “Kito Pizzas” (similar a Hugo).

Cómo funcionaba “A jugar con Hugo”, el programa de Magic Kids

Emitido por el mítico canal de cable Magic Kids, “A jugar con Hugo” no era específicamente una creación nacional. Tuvo su origen en Dinamarca en 1990 por parte de Silver Rock Productions -después conocida como ITE Media-. Chile fue el primer país latinoamericano en adaptar el formato, pasó por Brasil y finalmente arribó en 1996 a Argentina, en una época en que los premios podían ser bastante interesantes.

"A jugar con Hugo", con Gaby Roife. El programa que transmitió Magic Kids entre 1996 y 2005.

ITE Media había desarrollado una máquina personalizada -la que vendieron y fue traída a Argentina- que contenía cargada en su memoria los juegos de Hugo a emitirse en la televisión. Hugo haciendo skate, Hugo en la montaña, Hugo en el globo aerostático, Hugo en la selva, Hugo con los troncos y más aventuras con dificultades.

Sin Internet masivo, los televidentes llamaban al programa y “jugaban con Hugo”, este simpático duende animado que reaccionaba a las indicaciones de cada participante que mediante teléfono fijo y los botones “movían” el juego: el 5 era la partida, con el 2 saltaban y con el 8 se agachaban, entre otras variantes.

La tecnología se basaba en dos computadoras Commodore Amiga 3000, un demodulador DTMF para leer los tonos del teléfono y actuar como entrada, y un sistema de compensación de latencia de señal. Antes de jugar, los participantes debían presionar 5 en el teclado del teléfono, para calcular cuánta era la latencia (o el delay) entre el estudio de TV y la casa en cuestión. El mismo sistema se utilizó luego en otro programa clásico de Magic Kids, “Kito Pizzas”.

Con la mejor onda, Gaby Roife saludaba a cada participante, que podía estar en su casa a pocos metros del estudio en Capital Federal o en la extrema Tierra del Fuego. Todo gracias a la “magia” del teléfono fijo. “En aquel momento llamaban chicos grandes y el límite era de 15 años. El juego los cautivaba, para la época era muy moderno”, declaró Roife tiempo atrás en Diario Show.

En caso de que la latencia complicara las cosas, algunos chicos eran llamados a jugar en el mismo estudio, obviamente sin salir en pantalla para mantener la “magia”.

"Adelante, elegí, estoy segura de que perderás" - A jugar con Hugo

Para despejar dudas y rumores de engaños, la propia conductora Gaby Roife aclaró: “¡Era así! Apretabas los botones del teléfono y Hugo se movía. Hay un gran mito con eso y era muy sencillo, tocabas una tecla y jugabas. ¡Mi marido todavía me sigue preguntando eso! Ahora hasta sería más sencillo que aquel momento”.

Qué pasó con Gaby Roife, la conductora de “A jugar con Hugo”

Después de la crisis de 2001, Magic Kids enfrentó severos problemas económicos. Los costos se redujeron, y poco a poco el canal perdió series de importancia. El 31 de diciembre de 2005 fue el último día en que Magic Kids mostró programas argentinos en pantalla: “A jugar con Hugo” salió del aire y Gaby Roife dijo adiós a su público. Para mayo de 2006, Magic Kids cesó sus transmisiones.

Así está hoy Gaby Roife, la conductora de "A jugar con Hugo" (Magic Kids) - Foto: Instagram / gaby.roife

Gaby Roife era una figura muy popular en la audiencia infantil, pero decidió alejarse del medio, a pesar de que le gustaba la conducción. Prefirió dedicarse a la maternidad. Incluso llegó a leer, ya en la era de las redes sociales, que estaba muerta, además de varias teorías disparatadas.

“No hice nada para volver, me acuerdo de que mi mamá me decía: ‘¿Por qué no te buscás un representante?’. Yo tenía a mi hija más grande nada más, y quería tener más hijos, así que decidí dedicarme a la maternidad. Pensaba en la posibilidad de arrancar otra vez si surgía algo. La verdad que no apareció nada, y me fui enfocando en la familia cada vez más. Así que fue una decisión mía, pero rara... porque si hubiera aparecido algo seguro lo hubiera contemplado”, explicó Gaby en una entrevista con diario La Nación.

Así está hoy Gaby Roife, la conductora de "A jugar con Hugo" (Magic Kids) - Foto: Instagram / gaby.roife

“Yo en un momento me jactaba de que estaba totalmente desaparecida, nadie sabía nada de mí. Había grupos de Facebook que me buscaban y era muy gracioso porque había todo tipo de teorías; mi hermano había encontrado una de esas páginas y me empezó a mandar un montón de capturas. Entre todos esos comentarios decía: ‘Se murió, está muerta’”, recordó la conductora. Hasta llegaron a decirle que fue modelo de Pancho Dotto y que se había ido del país.

“La verdad es que hay que hacer mucho lobby, exponerse en todas partes, y esa era la parte que a mí más me costaba, así que no generé nada. Debería haberlo hecho”, reflexionó.

Así está hoy Gaby Roife, la conductora de "A jugar con Hugo" (Magic Kids) - Foto: Instagram / gaby.roife

De todos modos, Gaby es muy activa hoy en Instagram, donde cuenta con más de 17 mil seguidores.

Muestra fotos de su vida cotidiana, su pasión por la cocina y el amor que le entrega a sus hijos. Orgullosa de su pasado, la conductora participa en eventos gamer, donde la invitan como estrella para recrear la magia de “A jugar con Hugo”. ¿Llegará el día en que transmita en Twitch? El tiempo lo dirá.