Así está hoy Francesca, la hija de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani

Sebastián Estevanez e Ivana Saccani son una de las parejas más consolidadas del entretenimiento. Llevan una relación de más de veinte años y formaron una familia numerosa rodeado de amor y unión que refleja la dedicación y valores de la modelo y el actor que fue el protagonista de las novelas más importante de la televisión.

Si hablamos de novelas, el nombre del actor está presente en las historias de amor que cautivaron al público años atrás. Sebastián está casado con la exmodelo y son padres de Francesca, Benicio, Valentino y Faustino.

A pesar de que el actor eligió bajar su perfil y alejarse de las cámaras, en redes sociales tanto él como su esposa muestran la vida familiar. Estos días la gran protagonista fue la hija mayor de la pareja, Francesca, que egresó del colegio y sus padres mostraron su orgullo.

Sebastián Estevanez y sus hijos, en una foto de archivo

Así está hoy Francesca, la hija de Sebastián Estevanez

Sebastián e Ivana son una de las parejas más queridas del entretenimiento. Luego de tres años de relación, la dupla se dio el “sí” y hoy forman un sólido matrimonio. Fruto de este amor nacieron cuatro hijos, Francesca, nacida en el 2007, es la mayor. Luego vinieron tres hermanos varones: Valentino en 2011, Benicio en 2015 y Faustino en 2021.

Al igual que sus padres, que hoy optan por mantener su vida personal alejada de los medios que Sebastián tan bien conocen, Francesca mantiene un perfil discreto. Se sabe de ella por sus padres, quienes muestran los logros de sus hijos.

Francesca, la hija de Sebastián Estevanez

Con sutileza, la pareja comparte de vez en cuando algunos destellos de cómo es su día a día a través de las redes sociales, mostrando en fotografías los momentos especiales de la familia, los cuales evidencian el crecimiento de sus hijos. Francesca egresó de la secundaria, y como toda madre, la modelo le dedicó un emotivo posteo a su hija en el fin de esta etapa.

Hija de Sebastián Estevanez

“¡Felicitaciones, chiquita! En que momento creciste tan rápido, cuanta emoción y recuerdos de cada etapa de tu vida que nos llenan el corazón, estamos muy orgullosos de la persona que sos con un corazón enorme", escribió la modelo en su perfil junto a fotos de su hija en el acto escolar.

Hija de Sebastián Estevanez

“A volar mi amor!!! Te amamos infinito”, agregó Ivana en el posteo familiar, en donde se ve a la adolescente con un vestido largo y el uniforme típico de los egresos en colegios.

Las fotos del mágico momento permitieron a los fanáticos de Sebastián no solo comprobar lo grande que están sus hijos, sino que dan cuenta del enorme parecido entre Francesca y su mamá, Ivana, dos gotas de agua.