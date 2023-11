Camila Salazar triunfó en el mundo artístico como integrante del elenco de la exitosa tira juvenil Patito Feo, allí ella formaba parte del grupo de Las Divinas. Participó de numerosas obras de teatro y shows alrededor de todo el mundo, pero ahora la actriz decidió alejarse de la TV y se dedica a una profesión completamente diferente.

Así esta hoy, Camila Salazar, la ex patito feo

La hermana de Luciana Salazar era una de las figuras más reconocidas en la tira juvenil Patito Feo, allí compartía elenco con Laura Esquivel, Eva Dominici, Thelma Fardin y Brenda Asnicar, la serie tuvo gran furor entre los adolescentes y batía todo tipo de récords.

Camila Salazar cambió radicalmente el rumbo de su vida y decidió irse a vivir a España junto a su novio y allí ejerce la carrera que estudió: psicología.

En una entrevista para el diario La Nación, Cami Salazar reveló: “Volvería a actuar porque me encanta, pero debería cuadrar mi agenda. No puedo dejar de atender a un paciente de un día para el otro. Tengo un compromiso. Y estoy en una isla. En casa no tengo ni televisión, ni siquiera sé si hay un canal en Ibiza”

Por otro lado, la hermana de Luli Salazar explicó por qué decidió estudiar psicología: “Entiendo la preocupación de mi papá, que no quería que me quedara solo con la actuación. La familia pesa mucho y seguí una carrera universitaria. Me tomé un año sabático porque venía de hacer giras con Patito Feo y tampoco sabía bien qué estudiar. Hasta que investigué los planes de estudio de las universidades y así llegué a la de Belgrano, a Psicología”

Camila Salazar y su cambio radical de vida

La actriz decidió cambiar el rumbo de su carrera artística y se fue a vivir a Ibiza, España, con su pareja, el productor Juan Ignacio Melitón, y dedicarse a otra de sus pasiones: la psicología.

Camila Salazar contó sobre su presente: “Tengo pacientes argentinos que viven en distintas partes del mundo. Está bueno porque me encontré con un nicho de gente que postergaba hacer terapia porque no se entendían; hablamos el mismo idioma, pero a veces no terminas de conectar y los modismos y la cultura, sin bien son parecidos, tienen puntos que son muy diferentes”