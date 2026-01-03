Así es la nueva vida de Pancho Dotto: de ser el representante de las modelos al bajo perfil

Pancho Dotto es conocido por todos por ser el representante de las modelos que fueron furor en los 90 y dos mil. Fue el hombre detrás de contratos, desfiles y la presentación de las figuras más populares del país en eventos por el mundo. Su nombre estaba asociado a las estrellas argentinas y como captador de talentos.

El hombre que fue figura por décadas y el encargado de llevar a la fama a Valeria Mazza, Pampita, Araceli González, Dolores Barreiro y otras top models del país, pasó de tener una vida llena de eventos, reuniones, viajes y lujos a mantenerse fuera del foco mediático y centrarse en la naturaleza y el relax.

Hace varios años, que el manager de las modelos se alejó de la vorágine de la vida nocturna y de pasarelas para dar paso a una más sencilla, sin agenda ni compromisos. Cerró su agencia en 2014, el lugar que supo ser el impulso a la fama de muchas famosas, hoy solo queda el recuerdo.

Cómo es la nueva vida de Pancho Dotto

Cómo es la nueva vida de Pancho Dotto

Hoy, el manager de los famosos vive en Punta del Este, sigue con su estilo elegante, a la moda y de marcas de renombre, pero si algo destaca en su vida es que tiene rutinas más llevaderas y relajadas.

Cómo es la nueva vida de Pancho Dotto

El famoso representante está vinculado al balneario y sus actividades culturales como sociales. Si bien sigue rodeado de eventos y su personalidad social, que le sirvió para crear su agencia, hoy es clave para combinar su vida con reuniones y el disfrute personal.

Pancho Dotto su nueva vida

En el inicio de la temporada de verano en Punta del Este se lo vio con un Rolls Royce silver shadow en un balneario famoso, allí lució una camisa blanca con un saco cuadrillé en tonos verdes y un pantalón corto nude.

El representante de modelo sigue vinculado a lo social, pero sin tantas presiones, por lo que combina el trabajo con su vida personal. Además no perdió su estilo para la moda y los lujos.

La vida de Pancho Dotto se centra en tener un perfil bajo y disfrutar de los momentos. También tiene un campo en Entre Ríos, donde va a conectarse con la naturaleza y lejos de la sociabilidad.