Aseguran que María Vázquez tuvo que ver con la separación de Pampita y Martín Pepa

Pampita está en el centro de la polémica tras confirmar que se separó de Martín Pepa. La pareja llevaba ocho meses oficiales de relación a distancia en los que la modelo viajaba constantemente a Estados Unidos para ver al polista. Si bien la famosa no dio detalles de la ruptura, surgieron varias teorías al respecto.

Primero, comenzaron los rumores cuando el periodista Gustavo Méndez reveló en Mujeres Argentinas: “El noviazgo se habría terminado el viernes por un llamado telefónico. Él tomó la decisión, ella no quería”.

Pampita y Martín Pepa

“Están separados, fue una relación que duró desde noviembre hasta acá. No hay terceros en discordia, él ya estaría haciendo vida de soltero. A mí me dijeron que ella no se quería separar y que incluso proponía hacer más viajes juntos”, contó el periodista sobre la relación de la modelo y el polista.

“Él la llamó antes del viaje de ella al sur para decirle ‘esto no tiene continuidad’”, aseguró el periodista. Luego, Pampita le confirmó la noticia a Pepe Ochoa: “Sí, me separé el 9 de julio”.

Pampita confirmó su separación

Ahora, salieron a la luz teorías sobre el motivo de la separación de la modelo y el polista. Hace un tiempo que se rumorea sobre la mala relación entre María Vázquez y Pampita por el protagonismo en el polo.

Revelaron que María Vázquez tendría que ver con la separación de Pampita y Martín Pepa

María es la primera dama indiscutida por su relación con Adolfo Cambiaso, lo que se cree que no le gustó el protagonismo que se llevó Pampita cuando comenzó su relación con el polista.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso

“Mucho careta, mucha gente que no tiene nada que ver con el deporte. Van a sacarse una foto o a ver si ven a algún príncipe”, dijo Adolfo Cambiaso en el programa Perros de la Calle hace unos días. Lo que se especula estaba referido a la modelo.

Por su parte, Pampita contestó en su momento: "No entiendo a quién se refiere. ¿A los patrones que le compran caballos a su marido? ¿O al público que mira polo y por eso el polo existe?…supongo que no se refiere a mí porque Martín le compra muchos caballos a su marido. Así que no se va a meter con alguien que le compra tantos caballos para sus patrones".

En Los Profesionales, revelaron la frase que le dijo Martín Pepa a Pampita sobre su pelea con María Vázquez, lo que desencadenó el fin de la relación. “Vos te metiste con mi trabajo y nadie se mete con mi trabajo, así como yo no me meto en el tuyo y me banque todo el espectáculo. Esto está terminado, no entendiste la vida del polo”, le habría dicho el empresario y polista a la modelo.