Después de semanas de rumores, la China Suárez y Rusherking fueron vistos a los besos y muy cerca en la fiesta posterior a la entrega de los Premios Martín Fierro 2022. El video publicado por Jimena Barón en sus historias de Instagram delató a la pareja mientras bailaban pegados a la vista de todos.

El video luego fue replicado por los usuarios y no tardó en volverse viral. Más allá de la confirmación acerca del romance entre la actriz y el rapero, en las redes sociales llamó la atención el nuevo look de la ex “Casi Ángeles”.

China Suárez jugando con las cámaras Foto: Instagram/ @sangrejapones

A lo largo de su carrera, la también cantante se mostró con diferentes estilos, pero en las últimas horas tomó fuerza una teoría de los usuarios de internet a cerca de la coincidencia de los looks de la China a los de sus parejas en diferentes épocas. En medio de su acercamiento con el músico, la actriz comenzó a lucir ropa olgada y de estilo urbano, similar a las prendas elegidas por el artista.

Y esta particularidad se repite en varias de sus relaciones anteriores como quedó demostrado en un exaustivo hilo de Twitter de la usuaria @_leilape. Las pruebas se remontan a su amor adolescente con Nicolás “Tacho” Riera. La foto de archivo demuestra que los por entonces tortolitos lleveban hasta un color de pelo muy similar.

China Suárez y Tacho Riera Foto: Twitter

Nacho Viale

Luego llegó el turno del productor y nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale. Comenzaron a salir en el 2010 cuando la China tenía 19 años. Su relación duró dos años, pero la ruptura no se dio en buenos términos. De todas formas, durante este época, la joven actriz llevó un tono de pelo más oscuro y ropa sombría.

China Suárez y Nacho Viale Foto: Twitter

Nicolás Cabré

En 2012 la China comienza su relación con Nicolás Cabré. Fruto de su amor nació Rufina. Durante la relación, la artista se mostró con varias facetas de estilos, quizás buscando cómo sentirse más cómoda, aunque por momentos predominó la formalidad.

Con Nicolás Cabré Foto: Twitter

David Bisbal

Con David Bisbal se conocieron en 2014 cuando el cantante español viajó a la Argentina para grabar un videoclip. Durante las grabaciones se habría sentido atraído por la China por su belleza, la personalidad y el sentido del humor. Estuvieron juntos como un año, tiempo suficiente para hacer viajes, tomarse vacaciones y acompañarlo a recitales.

Junto a David Bisbal Foto: Twitter

Durante su noviazgo, la actriz se mimetizó con el músico y aparecían lookeados casi idénticos en las mismas ocasiones. Coincidió con la moda del verano europeo donde se usó mucho el blanco y las estampas.

Benjamín Vicuña

En diciembre del 2015 y luego de un escándalo de infidelidad con Pampita, se conoció la relación de la China Suárez y Benjamín Vicuña. Con el actor chileno mantuvo su relación más larga hasta su separación en el 2021 y tuvieron dos hijos, Magnolia y Rufina.

Con Benjamín Vicuña Foto: Twitter

En este romance, la actriz llevó un look más clásico, de estilo romántico que a la imagen la hacía aparentar de mayor edad. Usó vestidos con volados y delicados detalles en tul para completar un atuendo tradicionalista.

Mauro Icardi

Durante el estallido del Wangda-Gate y su acercamiento con Mauro Icardi, las redes de la mediática revelan que sus outfits se asemejaron mucho con la onda de Wanda Nara. Trajes, pantalones de vestir y hasta la misma gama de colores.