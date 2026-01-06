Aseguran que Jesica Cirio se habría sometido a un retoque estético en su rostro: “Irreconocible”

En las últimas horas, Jesica Cirio volvió a ser foco de controversia luego de publicar en sus redes sociales varias imágenes de cómo recibió el Año Nuevo 2026.

En las fotos aparece sonriente, luciendo un look blanco con finos detalles de encaje, y posando junto a Chloé Insaurralde, la hija que tuvo con Martín Insaurralde.

Aunque la publicación estuvo acompañada por saludos de esperanza para el nuevo año y gestos de agradecimiento hacia quienes la siguen, en la sección de comentarios el clima cambió rápidamente. Varios usuarios comenzaron a señalar que percibían “algo distinto” en el rostro de la modelo y no tardaron en vincularlo con la posibilidad de un nuevo retoque estético, lo que dio paso a una intensa polémica.

El retoque estético de Jesica Cirio que impactó a los fans

Quienes siguen a Jesica Cirio desde hace tiempo advirtieron rápidamente que su aspecto luce notablemente más juvenil de lo habitual, a pesar de sus 40 años, y muchos la definieron como “irreconocible”. En redes sociales se multiplicaron comentarios filosos como “otro retoque en la cara” o “de tantas cirugías ya no parece ella”, que se repitieron en distintas plataformas.

A lo largo de su trayectoria, Cirio optó por no explayarse en público sobre eventuales procedimientos estéticos. No obstante, luego de su separación de Insaurralde, sí reconoció haberse sometido a un rejuvenecimiento vaginal con láser, aunque nunca se refirió de manera directa a posibles modificaciones en su rostro.