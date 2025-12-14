Araceli González recordó su relación con Adrián Suar y rompió en llanto: “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”

Araceli González volvió a estar en el centro de los medios de comunicación tras su paso por Otro día perdido, el ciclo televisivo de Mario Pergolini por El Trece. Su presencia marcó su regreso a la pantalla del canal dirigido por su expareja y padre de su hijo Adrián Suar. Cabe recordar que terminaron su relación de forma escandalosa.

La actriz mantiene una vida bajo perfil y rara vez habla de su vida privada en televisión. Araceli rehizo su vida junto a Fabian Mazzei, pero su relación con el productor y actor dejó viajas heridas en la famosa que salen a la luz cada tanto.

En medio de su vuelta a la pantalla, Araceli González estuvo de invitada en la mesa de Mirtha Legrand, se quebró en el programa al hablar de su ex y padre de su hijo después de días de exposición.

Tras 20 años de su divorcio, salió a la luz el escandaloso motivo de la separación entre Araceli González y Adrián Suar.

Araceli González habló de Adrián Suar y no pudo contener el llanto

La actriz vivió un tenso momento cuando la conductora le consultó sobre la falta de comunicación que hay entre ellos, teniendo en cuenta que tienen un hijo. “No me llevo. Pero no por una elección mía”, confesó Araceli González y se largó a llorar.

“Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan”, agregó la actriz sobre la distancia que mantiene con su ex. En la misma línea, la famosa expresó con dolor: “Yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión y a veces te rodea muchísima gente. No siempre es todo bueno. Es difícil dosificar con quién te quedás y con quién no. Y yo creo que fui la no elegida”.

A pesar de que no tiene relación y su separación fue un escándalo, la actriz destacó la trayectoria de Adrián Suar: “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”.

La actriz comparó divorcio con Adrián Suar y su primer matrimonio, y destacó la separación conciliada con el papá de Flor Torrente: “Divorciarse no es fácil. Fue un momento muy difícil, pero con el tiempo hubo un regreso desde el agradecimiento. Me habló y me agradeció cómo había criado a su hija. Eso es conciliar, eso está bueno. Pero a veces no se puede”.

Al hablar del fin de su matrimonio con el productor, la actriz expresó entre lágrimas el dolor que sufrió en ese entonces: “Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”.

“Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”, comentó Araceli González sobre la exposición y la crianza de sus hijos.