Araceli González, furiosa con la producción de Mirtha Legrand tras un expreso pedido: “No cumplieron”

Araceli González estuvo de invitada en la mesa de Mirtha Legrand este fin de semana y sorprendió a todos cuando rompió en llanto al recordar la ruptura con su exmarido Adrián Suar. Por supuesto, las imágenes no tardaron en viralizarse y, este lunes, una confesión de la exmodelo dejó expuesta a la producción de la diva de los almuerzos.

Araceli González y Adrián Suar.

Cuando la conductora le consultó sobre la falta de comunicación que hay entre ella y Suar, teniendo en cuenta que tienen a Toto, el hijo de ambos, González respondió: “No me llevo. Pero no por una elección mía”. Inmediatamente, rompió en llanto.

Este lunes, abordada por los cronistas de espectáculos para repasar sus dichos del sábado, aseguró que había pedido a la producción de Mirtha Legrand que “cortaran la parte del llanto”. ”No cumplieron”, sentenció.

“Pedí que cortaran la parte en que lloré, porque no quería, pero no lo hicieron. Me parece que está mal. En lo de Pergolini me preguntaron si quería que se edite algo y dije que no”, contó.

“De Mirtha me llamaban desde hace cuatro años para ir y decía que no. Pero ahora me parecía una falta de respeto: si voy a Pergolini, tengo que ir a Mirtha”, señaló la actriz.

Sobre si pudo reclamar el incumplimiento por parte de la producción, dijo: “Hablé con una persona que me contuvo porque a nadie le gusta llorar en público. Te mostrás muy vulnerable. Pero no por la situación amorosa, me vino como un vendaval de sensibilidad. Estaba un poquito movilizada yo, pero lo mantuve bien hasta el final”.

Qué dijo Araceli González sobre Adrián Suar

“Yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión y a veces te rodea muchísima gente. No siempre es todo bueno. Es difícil dosificar con quién te quedás y con quién no. Y yo creo que fui la no elegida”, expresó Araceli con dolor.

“Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”, agregó.

La actriz comparó su divorcio con Adrián Suar y su primer matrimonio, y destacó la separación conciliada con el papá de Flor Torrente: “Divorciarse no es fácil. Fue un momento muy difícil, pero con el tiempo hubo un regreso desde el agradecimiento. Me habló y me agradeció cómo había criado a su hija. Eso es conciliar, eso está bueno. Pero a veces no se puede”.

Al hablar del fin de su matrimonio con el productor, la actriz expresó entre lágrimas el dolor que sufrió en ese entonces: “Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”.

“Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”, comentó Araceli González sobre la exposición y la crianza de sus hijos.