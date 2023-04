Antonio Ríos y la posibilidad de reconocer a su hija número 21: “Voy a hacerme la prueba de ADN”

Antonio Ríos volvió a estar en el centro de la escena y no por su reconocida trayectoria en el mundo de la movida tropical. Una vez más, la paternidad golpeó a su puerta: de confirmarse se trataría de su hija número 21.

El músico de 68 años tuvo múltiples parejas y tiene 20 hijos reconocidos. Ahora, Ríos contó que una mujer se le presentó asegurando que también es hija suya.

Antonio Ríos y su numerosa familia.

“Apareció una nueva hija, una chica de 33 años, me saludó y me dijo ‘hola, papá’. Con ella, ya serían 21 hijos”, le comentó el cantante en diálogo con Carmen Barbieri, en su programa Mañanísima.

“Voy a hacerme la prueba de ADN. Me pareció que era bastante sincera. Le dije que no me diga ‘papi’ ni nada parecido por ahora”, dijo el músico.

Asimismo, dijo que esta no era la primera vez que la veía. “Yo me acuerdo de haberla visto cuando era chiquita, pero no sabía que era ella. Y ahora la madre me mostró una foto de cuando yo la tenía en brazos cuando era bebé”, mencionó. Ese episodio tuvo lugar cuando la madre de la niña apareció con el club de fans y luego no se volvieron a encontrar.

La madre de la supuesta hija de Ríos vive y sobre ella el cantante expresó que no entendía por qué tardó tanto en hablar sobre su paternidad. “No sé por qué aparece recién ahora con 33 años”, dijo. Y agregó: “Yo no me hago problema, si es mi hija está todo bien”.

Cómo se lleva Antonio Ríos con sus 20 hijos

“Gracias a Dios hablo con todos”, dijo el cantante sobre la relación con su múltiple descendencia. No obstante, dijo que nunca logró “unirlos a todos”.

“Una me puso los puntos: ‘Ellos allá y nosotros acá’”, comentó sobre las condiciones que le puso una parte de su familia. Respecto a cuál es su situación actual señaló: “Soy soltero y hago lo que quiero”.

Antonio Ríos y algunos de sus hijos.

“Tuviste cuatro mujeres a la vez y estuviste conviviendo en cuatro casas. Tenés tus días repartidos en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres? Contame algo, por favor. ¿Tenías una agenda?”, le preguntó Moria Casán en una entrevista el año pasado.

“Tenía que estar en un lado, mentirle a una para irme a otro lado. No podía parar. Soy adicto al sexo. Mucho, bastante”, dijo. En esa oportunidad, había revelado su decisión de hacerse la vasectomía.