Aníbal Lotocki fue condenado por mala praxis a Silvina Luna, Stefy Xipolitakis y otras famosas argentinas: cuántos años de prisión deberá cumplir

La causa de Aníbal Lotocki volvió a ser noticia. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó su condena de 8 años de cárcel por fraude y lesiones graves contra Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi.

Mientras tanto, Lotocki permanece preso en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, debido a otro proceso judicial, en el que enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual en el caso de Rodolfo Christian Zárate, quien falleció en 2021 a raíz de complicaciones tras una operación quirúrgica.El pasado viernes, la Sala II confirmó la sentencia de 8 años de prisión.

Además, se confirmó la suspensión de 10 años para el ejercicio de la medicina, duplicando el plazo que había sido determinado inicialmente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº28 en 2022.

Algunos de los argumentos de esta sentencia para Aníbal Lotocki fueron: “por medio de la estafa defraudó la confianza que debe guiar toda relación médico-paciente” y que “su forma de proceder denotó una extrema forma de violencia y abuso profesional”.





Cómo era la relación de Aníbal Lotocki con Silvina Luna

Después de la trágica muerte de Silvina Luna, Ángel de Brito habló con Ezequiel Luna, el hermano de la modelo y quien le acompañó en todo el proceso de su enfermedad, y contó en LAM como fue el momento en que la famosa decidió operarse.“Ezequiel desconoce quién le recomendó a Aníbal Lotocki. Esa es una de las dudas que tenemos todos, se lo preguntamos a Silvina acá y no lo quiso decir. Dijo que había sido una compañera de trabajo. Ezequiel cree que alguna de sus amigas lo debe saber, pero a esta altura es más anecdótico que otra cosa” comenzó su relato Ángel de Brito en su programa.

Luego contó más detalles de la conversación que tuvo con el hermano de la modelo: “Él la llevó al consultorio de Lotocki, fue el que la acompañó. Él se resistía a que Silvina se haga esa intervención”, comentó.

Su hermano está dispuesto a donarle un riñón.

“Me dijo ‘todo empezó por una foto que salió en una de las revistas más conocidas en donde Silvina se vio y no le gustó‘”, detalló el conductor.

“Silvina se había obsesionado con mejorar esa parte de su cuerpo, que era su cola y no le gustaba, y que había recibido críticas no sabe de quiénes. Ahí, tuvieron una charla, pero me dijo ’era mi hermana mayor y en un momento hizo lo que quiso y yo la acompañé‘”, expresó el periodista.