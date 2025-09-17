Andy Kusnetzoff es un periodista argentino que lleva más de una década al frente de su programa de radio Perros de la Calle. El conductor opina de diferentes temáticas sociales, políticas y de famosos, por lo que muchas veces se vuelve viral por sus comentarios. Hoy se realiza una movilización en las afueras del Congreso por el tratamiento del Gobierno a medidas sobre los jubilados, la salud pública, la educación pública y las personas con discapacidad.

En una jornada marcada por temas políticos y movilizaciones en la vía pública, muchas figuras públicas manifestaron su opinión con respecto a las medidas impuestas por el Gobierno Nacional. En ese contexto, Andy Kusnetzoff habló en la radio y entrevistó a Leandro, un hombre con una historia llena de dificultades económicas y quien se encuentra sin trabajo.

El llanto en vivo de Andy Kusnetzoff al hablar de la situación política

El hombre contó su historia y el conductor señaló que la intención es visibilizar cuál es la realidad de miles de argentinos. En un clima cargado de emociones y un fuerte relato, Andy expresó con la voz quebrada: “Esto lo digo yo: está bien que recule el presidente, que revea lo de la discapacidad, las universidades... Porque eso no es la grieta, eso no es los kukas, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, no poder ir a ningún lado y la gente con discapacidad".

Asimismo, el conductor del programa radial, agregó: “Es mucho más difícil tener alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso. Y el día de mañana, cuando seas grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís: No sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté”.

Por su parte, Gabriel Rolón, psicólogo y columnista del ciclo, comentó: “Es tremendo. Pero está bien que nos duela, Andy. Está bien que nos duela. A mí me preocupa si no te duele eso. A veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso, lo que vos llamás empatía, que te duela”.

Andy no pudo contener las lágrimas y se largó a llorar en vivo. Por otro lado, el invitado comentó con culpabilidad: “Me siento responsable por esto, pero no era mi intención, Andy”.

Tras dejar de llorar, el conductor se expresó: “Perdón por la angustia”. Luego, sumó con reflexión: “¿Cómo no te vas a angustiar? ¿Qué clase de ser humano hay que ser para no angustiarse ante un trabajador que no tiene trabajo, ante un chico discapacitado que no tiene una ayuda?¿Qué clase de persona hay que ser?. Esto no tiene que ver con algo o con alguien, tiene que ver con que te duela no tener más porque Argentina no tiene presupuesto. Y hacemos un esfuerzo entre todos, como hacemos acá, pero es una cuestión de, por lo menos, entenderlo y escucharlo”.