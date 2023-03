“Andate a Once a comprarte una peluca”: el polémico comentario de Cinthia Fernández sobre la enfermedad de su exsuegra.

Cinthia Fernández no deja de ser noticia por sus dichos polémicos y sus respuestas en las redes sociales, especialmente cuando se trata de su expareja Matías Defederico o la mamá del exfutbolista.

Cinthia Fernández hizo un polémico comentario sobre la enfermedad de su exsuegra. Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

Todo comenzó cuando le preguntaron a través de Instagram cómo estaba su vínculo con Analía Frascino. “Hasta que Dios la llame para la entrega va a seguir jodiendo”, respondió de forma contundente, pero esta no fue su única alusión al tema. Cinthia se grabó hablando a la cámara sobre el tema y generó polémica.

Cinthia Fernández Foto: Instagram

“Quizás soy burra pero por lo menos no psiquiátrica... Dios mío, ¿por qué no te vas a timbear un ratito? Andate a timbear que te encanta, tirate unas fichitas de casino”, dijo, aunque no mencionó a su exsuegra.

Luego llegó el comentario que generó la polémica. “Andate a Once a comprarte una peluca que puede estar muy buena eh, te puede quedar muy bien eh o andá a buscarte un mejor tatuador de cejas, no sé, fijate vos, pero dejame tranquila, hay un mundo afuera...”, expresó.

La enfermedad de la exsuegra de Cinthia Fernández

La madre de Matías Defederico aseguró en septiembre de 2022 que sufre de alopecia y que esta afección le surgió a causa de sus peleas con Cinthia.

Analía Frascino, mamá de Matías Defederico Foto: Instagram

“Mi salud está afectada hace tiempo, sufro de alopecia nerviosa y por eso se me cae el pelo. Se me están cayendo las lágrimas porque nunca nadie me había preguntado por cómo estoy yo con todo esto. Las lágrimas me nublaron la vista”, expresó en aquel entonces a Juan Etchegoyen en Mitre Live.

El cruce entre Cinthia Fernández y su excuñada

Luego de que su mensaje y el video se hicieran virales, quien tomó partido en toda esta polémica fue Macarena, la hermana de Defederico.

Cinthia Fernández Foto: Instagram

“Mientras vos hacés videos hablando y deseándole la muerte a mi mamá, nosotros pasamos un domingo en familia. Espero que algún día puedas lograrlo. No sé qué clase de ser humano sos... De igual manera, deseo que algún día puedas soltar todo ese odio que llevás dentro. Solo por ellas, que es lo único que importa”, expresó en un posteo realizado en sus historias de Instagram.

Cinthia Fernández Foto: Instagram

“Me dicen por cucaracha que alguien se hace cargo. Tranquila pichona de víbora, no di nombres, no te pongas nerviosa. El año tiene 365 días, no juegues al family game cada seis meses. Ah… soltame”, escribió en su Instagram la panelista a modo de respuesta.