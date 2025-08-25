Anamá Ferreira corrió a un ladrón en la calle y evitó un robo: “Todo por una cartera Chanel”

Anamá Ferreira es una exmodelo y empresaria brasileña que vive en Argentina hace muchísimos años, donde desarrolló su carrera artística. Este fin de semana, la famosa fue protagonista de un asalto en la vía pública y contó el dramático episodio que vivió.

Anamá Ferreira

La exmodelo reveló que estaba paseando con una amiga por el Pasaje Bollini en Recoleta, y sufrió un intento de robo el sábado. Anamá reaccionó rápido y corrió al ladrón que le robó la cartera a su amiga, lo que la llevó a reaccionar.

La empresaria contó al aire de Domingo de espectáculos por Radio Splendid AM 990 el violento episodio que vivió en la vía pública y su accionar con el ladrón, aunque señaló que no se debe hacer eso.

Anamá Ferreira

El relato de Anamá Ferreira sobre el robo que sufrió en la calle y cómo reaccionó frente al ladrón

“No hay que hacer lo que yo hice, pero en ese momento uno no piensa”, comentó la famosa sobre su actitud al correr al ladrón.

Luego, Anamá Ferreira explicó la situación: “Eran como a las nueve de la noche y yo siempre tengo la cartera enganchada. Me parece que el bandido pasó por mí, un tiempo normal, y le agarró la cartera a mi amiga que no podía correr porque tenía un problema en el pie”.

“Yo salí corriendo como una loca a los gritos. Había unos de delivery que estaban esperando en la esquina. Y al delincuente me le fui encima... No sé, el instinto, no debería hacerlo, pero...”, agregó reflexiva sobre la situación.

“Era una (cartera) Chanel. Todo por una Chanel”, comentó la exmodelo sobre el objeto que le quisieron robar.

Asimilismo, Anamá Ferreira hizo mea culpa de su actitud y expresó: “No sabés si la persona tiene un arma, un cuchillo, un arma blanca. Por suerte vinieron tres del delivery que les agradezco, y lo agarró. Yo le pegaba, pero no está bueno eso”.

En la misma conversación, la famosa reveló sobre su estado físico para enfrentar al ladrón: “Yo entreno boxeo”.