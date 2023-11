Anabel Sánchez apuntó contra Lali González en el Bailando 2023

Anabel Sánchez vive uno de sus mejores momentos como famosa ya que es participante del Bailando 2023 y es muy querida por el público por su carisma, simpatía y destreza a la hora de bailar.

La modelo que saltó a la fama por subir un video en el que contaba su sueño de ser tapa de la revista Vogue. El cual se volvió viral y recibió el apoyo de grandes figuras públicas. Hoy forma parte de una agencia de modelo y vive su sueño de modelar para las mejores marcas y formar parte del certamen de baile de Marcelo Tinelli.

Anabel Sánchez mostró cómo confeccionó el vestido que usó en la segunda gala del Bailando 2023 Foto: instagram/anabelsancche

Desde que empezó su participación, la modelo tuvo los mejores puntajes por su destreza para el baile y su simpatía. Sin embargo, en la última gala dejó un fuerte mensaje para una compañera del certamen, quien la acusó de haberse llevado algunas prendas, y de ser “falsa”.

La respuesta de Anabel Sánchez a Lali González luego de la acusación

Anabel se presentó en la pista e hizo frente a los rumores y acusaciones que surgieron en su contra: “Estamos en época de Halloween y nace cada muerto, cada fantasma y creo que uno de ellos es Lali González”, expresó con enojo.

Luego explicó cuál era el conflicto que existe entre las dos: “Tiene una carrera hermosa y me parece cualquiera que dijo que nosotros estábamos coqueteando y por eso el jurado me había puesto 10. Después que yo mandé a alguien de seguridad a sacarla del camarín, cuando yo me cambié al enfrente de ella y de todo mi equipo”.

En cuanto a las acusaciones de que se llevó prendas del reality, Anabel fue contundente en su respuesta: “Me habían acusado de eso, a mí también me faltaron cosas, pero no me quejé. No voy a salir a acusar sin saber quién fue”.