Alejandra Pradón reapareció sin photoshop y la imagen no pasó desapercibida en redes.

Alejandra Pradón volvió a quedar en el centro de la escena tras publicar una imagen reciente que captó de inmediato la atención de sus seguidores.

Fiel a su estilo, la mediática reapareció con una postal impactante, de aire fresco y sensual, sin retoques evidentes, que rápidamente despertó reacciones en las redes sociales.

Alejandra Pradon

En la imagen, Alejandra Pradón aparece posando al aire libre, en un entorno rodeado de vegetación y luz natural. Con un brazo en alto y una sonrisa amplia, se la ve distendida y confiada, transmitiendo una sensación de bienestar y disfrute.

El vestuario refuerza esa impronta: luce un vestido rosa de escote pronunciado que realza su silueta, acompañado por un collar largo de cuentas con un dije central, un detalle que aporta un sutil toque boho al conjunto.

Así es la foto de Alejandra Pradón sin Photoshop

El maquillaje acompaña con presencia, pero sin exageraciones: labios en un rosado intenso, ojos marcados y una piel luminosa que armoniza con el cabello rubio suelto, cayendo de forma natural sobre los hombros.

Así es la foto de Alejandra Pradón sin photoshop.

La postal no tardó en multiplicarse en redes sociales. Los comentarios de elogio, las expresiones de asombro y el debate sobre su presente se hicieron notar, con muchos usuarios destacando su actitud y la confianza con la que se muestra en esta etapa.