Alberto Cormillot cumplió 87 años y lo festejó de una manera muy especial: torta casera, show de circo y baile de tango

Alberto Cormillot es un prestigioso médico reconocido por su trabajo en los medios de comunicación como la radio y la televisión. El especialista dedicó su vida a incentivar y promover los hábitos saludables, al igual que combatir los problemas alimenticios. El doctor cumplió 87 años y celebró con su familia.

Alberto Cormillot junto a su familia.

El reconocido médico está casado con Estefanía Pasquini, una nutricionista con quien tuvo a su hijo Emilio de 3 años. Aunque la pareja siempre recibió miles de críticas por la diferencia de casi 50 años de edad, con el tiempo mostraron su estabilidad y formaron una familia con el pequeño.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Alberto Cormillot cumplió este 31 de agosto 87 años y su esposa e hijo más pequeño lo festejaron en su casa. La nutricionista, quien comparte el panel de Cuestión de Peso con su esposo, y dónde también está Adrián Cormillot, le dedicó emotivas palabras por un año más de vida del reconocido médico.

Así festejó su cumpleaños 87, Alberto Cormillot

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Hoy celebro tu vida, y con ella todo lo que me regalaste: la dicha inmensa de ser familia y de compartir el milagro de nuestro hijo, lo más grande que tenemos en este mundo”, escribió con emoción Estefanía Pasquini.

“Sos el hombre que me emociona, el que me inspira y me llena de admiración. El que se la juega siempre, con valentía y nobleza, viviendo a su manera, esa manera que se come el mundo, esa manera que quiere vivir cada día como el último, esa manera única que contagia las ganas de ir por ahí, por donde todo parece valer la vida”, agregó la nutricionista en su emotivo posteo.

Asimismo, Estefanía compartió video del festejo con su hijo y la sorpresa que preparó Emilio a su papá con una torta casera. “Gracias por ser ese ser humilde y caballero, bondadoso y generoso, ese padrazo único que ilumina con ternura y fuerza cada día de nuestra familia. Sos mi compañero, mi amigo, mi amor eterno y el abrazo que me sostiene. Sos esa persona que alocadamente nos termina metiendo en lugares y situaciones donde nos preguntamos, ¿cómo terminamos acá? Sos todo lo que se puede esperar en una persona", expresó la especialista en nutrición.

“En vos encontré un amor que no se explica, que se siente en cada mirada, en cada gesto y en cada risa compartida. Hoy te deseo que la vida te devuelva multiplicado todo lo que sembrás: amor, felicidad y sueños cumplidos.Y ojalá sea años y años de esta locura que creo que pocos tenemos la suerte de vivir en la vida.💞 Te amo con el alma y con cada latido. Feliz cumpleaños, mi amor, mi compañero de camino, mi todo", cerró Estefanía en el emotivo posteo a Cormillot por sus 87 años.

Asimismo, el médico tuvo un festejo anticipado en Radio Mitre, donde trabaja, cuando interrumpieron al aire payasos y artista del circo Servian, del que forma parte.

En la radio bailó tango con sus compañeros, dejando en claro su vitalidad y energía.