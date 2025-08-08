Airbag sorprendió con un fuerte anuncio: su tercer Estadio River Plate. Después de agotar dos noches consecutivas en el emblemático Monumental en menos de 24 horas, la banda confirma un nuevo show para el 5 de octubre. Esta tercera fecha marca un hito más, en lo que viene siendo uno de los años más convocantes de la banda.

Airbag anunció otro show en River para octubre 2025: precios de entradas y dónde comprar

Su más recente álbum, El club de la pelea parte I, se consolida como uno de los más impactantes del año y la banda continúa con su gira de presentación por todo el país y diferentes países de Latinoamérica y Europa.

Mientras siguen lanzando versiones en vivo de aquellas dos primeras noches, que muestran su potencia y energía arrolladora, los hermanos Sardelli se preparan para llevar su espectáculo al máximo nivel en esta nueva fecha.

Entradas para Airbag en River octubre 2025

Las entradas para este nuevo show están disponibles a partir del viernes 8 de agosto a través de la página web de All Access con todos los medios de pago. Primero habrá una preventa para clientes Santander Visa y luego la Venta general, al agotar stock de preventa.

Los precios varían según la ubicación y van desde $45.000 pesos + cargo por servicio, del sector Platea Sivori Alta, hasta $80.000 + cargo por servicio de las plateas San Martín y Belgrano inferior, baja y media.