Acusaciones de fraude, maltrato animal y la única mujer en la final: quién es Julieta Poggio de Gran Hermano

Desde que entró a la casa, Julieta Poggio llamó la atención de la audiencia por su forma de ser y su actitud ante las cámaras y sus compañeros. Se trata de uno de los participantes más jóvenes entre los integrantes de esta edición de “Gran Hermano″, ya que entró con 20 años, y es considerada por muchos como la favorita para llevarse el gran premio de este año, aunque también ha protagonizado varios escándalos. Pero, ¿quién es realmente Julieta Poggio y por qué decidió entrar al reality?

El mundo del espectáculo no es algo nuevo para Poggio. Ella ya era conocida por ser modelo e influencer en sus redes sociales, además de que sus videos en TikTok junto con sus amigas y su hermana cuenta con cientos de reproducciones. Julieta también es actriz y tuvo participaciones en “Chiquititas” y “Consentidas”, dos telenovelas furor para los millennials.

Algunas de las fotos de Julieta Poggio en su cuenta de Instagram. Foto: instagram

En Instagram, la finalista se encuentra como @poggiojulieta y ya se acerca al medio millón de seguidores. Ahora queda la duda, ¿Cuántos tendrá si se corona como la ganadora de Gran Hermano? Por lo pronto, al analizar su perfil, todas sus fotos están bien cuidadas desde el ángulo hasta la vestimenta y el fondo, algunas hacen parte de sus producciones como modelo y otras son más de su día a día fashionista.

Julieta Poggio ya era popular en las redes antes de entrar a Gran Hermano. Foto: Instagram

En su casting para entrar a la casa, la participante afirmó:” “Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga. Me gusta estar siempre bien arreglada y prolija” aunque aseguró que es egoísta, pero que ya lo empezó a trabajar con el psicólogo. En el clip, Poggio aseguró que podría tener algunos inconvenientes por ser muy sincera. “Siempre digo la verdad, les guste o no”, sentenció.

Todas las polémicas de Julieta Poggio en Gran Hermano

La primera polémica de Julieta llegó recién se conoció su ingreso a la casa, es que Yanina Latorre lanzó un polémico tuit con respecto a la participación de Poggio en Gran Hermano. Es que la joven actuó junto a Lola Latorre en “Amor Propio” y la panelista de LAM puso en alerta sobre que no era una desconocida y esto podía significar cierta ventaja en comparación con los otros participantes.

La panelista explotó contra Julieta Poggio, actriz y participante de GH

En esta obra de teatro participaron 8 adolescentes muy famosas en las redes sociales. De hecho, parte del elenco estuvo en el estudio apoyando a su compañera.

Sin embargo, esta no fue la única situación que generó cierta polémica entre los usuarios de las redes sociales. A mediados de diciembre pasado, Julieta generó repudio por sus dichos sobre el trato que tenían los perros en su familia, un tema que retomó en febrero y antes de la llegada de Mora y Caramelo a la casa, ya que habló mal sobre Mía, su perrita.

“No la quiero, no puedo mentir”, dijo y sumó: “Es rara, ella es así. No le podés hacer upa y está toda así dura, es muy rara esa perra. Ni los otros perros la quieren, ni sus propios hermanos”. Julieta ha sido cuestionada en varias oportunidades sobre sus tratos con Mora y Caramelo, especialmente la vez que los cachorros se comieron su maquillaje por error.

Julieta Poggio mostró actitudes de maltrato animal contra su perra.

Luego salió a la luz un tema que llevó a que muchos pensaran en que la participación de Julieta era un tema de “fraude”, debido a la conexión de su papá con el programa. Julián Poggio es director de una empresa de paisajismo y estuvo a cargo de varios diseños tanto para el canal como para el exterior de la casa, en el año 2015.

El vínculo del papá de Julieta con Telefe

Tras la detención de Marcelo Corazza, En “Invasores de la TV” aseguraron que en el celular del productor de Gran Hermano había fotos de Julieta en diferentes situaciones, las cuales habrían sido tomadas dentro de la casa. Ella ya había hecho público que vio a alguien tomándole una foto y enviándole un beso detrás de los espejos de la casa, por lo que tomó peso el señalamiento. Sin embargo, su madre aseguró que desde la producción del ciclo le aseguraron de que esas versiones son infundadas.

La mamá de Julieta Poggio habló de las supuestas fotos en el celular de Marcelo Corazza.

El romance que no fue con Marcos y la supuesta infidelidad de su novio

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio fueron vinculados sentimentalmente desde que comenzó Gran Hermano. Las miradas y el trato entre ambos despertó los rumores de romance, pero nunca pasó nada más que una amistad. Tomás Holder le consultó a Marcos por sus sentimientos a Julieta y la respuesta sorprendió.

Marcos y Julieta, la pareja que no fue pero que todos querían en Gran Hermano.

Es que Poggio está muy enamorada de su novio, Lucca Bardelli, quien protagonizó un reencuentro con la joven dentro de la casa hace unos días. Sin embargo, los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Luca sigue presente en las redes sociales, ¿Seguirán juntos después del programa?

Julieta recibió a su novio en GH

Quién es Lola Poggio, la hermana menor de Julieta

Cuando apareció Lola, la hermana de Julieta en el programa, la joven se hizo tendencia en las redes sociales. Es que Lola no solo sigue los pasos de su hermana mayor en el modelaje, sino que integró el elenco de la tira Solamente vos, producida por Pol-Ka y que se emitió en el año 2013. En esta telenovela, interpretó el rol de la hija más chica de Adrián Suar.