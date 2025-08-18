¡Abuelos por dos! Giovanni, el hijo del Cholo y Carolina Baldini, anunció que será papá con su pareja, Giulia Coppini

La familia Simeone se agranda por un inesperado, pero muy deseado, embarazo. De acuerdo con lo compartido mediante las redes sociales, el delantero Giovanni Simeone y su esposa, Giulia Coppini, se encuentran en la espera de su primer hijo en común.

Cabe aclarar que, Giovanni Simeone es hijo del Cholo Simeone y Carolina Baldini, quienes además trajeron al mundo a otros dos grandes futbolistas, Giuliano Simeone y Gianluca Simeone. Incluso, el menor de los hermanos comunicó este mismo 2025 que también será padre con su pareja, Eva Bargiela.

Giovanni Simeone y Giulia Coppini

Ahora la felicidad incrementó y tanto el Cholo como Carolina serán abuelos por partida doble. Tales hechos sorprendieron no solo a los más allegados, sino también a quienes siguen de cerca la vida de la familia Simeone.

Cómo anunciaron la noticia Giovanni Simeone y Giulia Coppini

Giovanni Simeone y Giulia Coppini realizaron, mediante Instagram, una publicación en conjunto para compartir la noticia. Más exactamente, el futbolista y su esposa publicaron un emotivo video y, al pie de este, escribieron: “Necesitaba despedirme a mi manera, y creo que estas imágenes dicen más que mil palabras”.

Tal como se aprecia en la grabación, Giovanni Simeone y Giulia Coppini usaron pequeños clips para destacar lo que era su vida en Nápoles (lugar en el que vivían hasta hace muy poco). Luego, al pie del multimedia, sumaron: “Gracias por hacernos sentir como en casa y gracias por el cariño que nos demuestran cada día, incluso desde que nos fuimos. Siempre seremos los hijos de Napoli”.

Dalma en Instagram sobre la noticia.

Ahora bien, la noticia salió a relucir cuando Giulia mostró su panza de embarazada, mientras que Giovanni Simeone decía: “Pero no seremos solo dos”. Segundos más tarde, la esposa del futbolista añadió: “Los tres”.

Como es de suponer, las reacciones no se hicieron esperar y, entre tantas de esta, destacó la de Dalma Maradona, quien les dejó un llamativo escrito que decía: “Me emocioné con el video y mucho más con el final. Felicitaciones. Lo mejor para todo lo que viene”.

Carolina Baldini reaccionó a la noticia.

Al mismo tiempo, Carolina Baldini, mamá de Giovanni, sumó en la publicación el siguiente mensaje: “Abuela por dos, ¿Esto es real? No puedo más de la emoción, de la alegría. Un nieto argentino y otro napolitano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento. Seré la mejor abuela del mundo".

Sin lugar a dudas, la familia Simeone parece estar más unificada y feliz que nunca por la espera de 2 nuevos miembros que escribirán nuevos capítulos en sus respectivas historias de vida.