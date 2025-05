¿Abandona Gran Hermano?: El drama que sufre Luchi Patrone que podría sacarla del juego

A medida que se acortan los días dentro de la casa de Gran Hermano, la presión emocional comienza a hacer mella en los jugadores. El aislamiento, la incertidumbre sobre el afuera y la tensión constante por el juego generan un combo difícil de sobrellevar, incluso para los más fuertes. Y eso es lo que parece estarle ocurriendo a Lucía Patrone, quien atraviesa un momento de inestabilidad que no pasó desapercibido para sus compañeros ni para el público.

El problema de Luchi Patrone que complica su estadía en el reality

Mientras la lluvia caía sobre Buenos Aires este viernes 16, Luchi se tomó un momento para abrir su corazón durante una charla con Santiago Algorta. En medio de un clima íntimo y cargado de emociones, le reveló un sueño que la dejó marcada: “Soñé de nuevo con Lautaro. Me levanté re angustiada”.

El uruguayo no dudó en preguntarle a qué se debía esa angustia, y ella, sin rodeos, le respondió: “Que estaba con otra”. Luego agregó, con evidente preocupación: “Ayer también lo soñé”. Ante esa confesión, Tato intentó consolarla interpretando el mensaje detrás del sueño: le sugirió que probablemente ese sea su miedo más profundo, y por eso se repite en sus pensamientos. “Sí, seguro”, le contestó Luchi, visiblemente afectada.

Pero la joven no se quedó solo en la interpretación del sueño. Fue más allá y compartió una de sus mayores inseguridades: el temor a una posible infidelidad por parte de Lauty. En voz baja, pero con una sinceridad que conmovió, expresó su miedo más profundo: “A no ser que ya no me esté esperando, que no me quiera más, y se haya ido con otra”, subrayó, dejando entrever la fragilidad emocional que atraviesa en esta etapa del reality.

Más allá de sus miedos, Luchi intenta encontrar consuelo en los recuerdos. En especial, se aferra con fuerza a las palabras que Lauty le dedicó cuando ingresó a la casa durante la dinámica de “los congelados”. Esas frases le sirven de ancla emocional en medio de tanta incertidumbre. “Yo me acuerdo siempre lo que me dijo él… y que me esté esperando, y que no me haya dejado de querer”, expresó con nostalgia, intentando calmar su angustia con la esperanza de que el amor siga intacto del otro lado de la pantalla.