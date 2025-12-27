A qué se dedicaba Fernando Burlando antes de ser abogado

Fernando Burlando es uno de los abogados más conocidos del país, no solo por su vínculo con las figuras famosas, sino por llevar los casos judiciales más importantes. El famoso letrado está en pareja con Barby Franco, y juntos son padres de la pequeña Sarah. Además, tiene dos hijas mayores, una de ellas abogada, y un nieto.

A lo largo de los años, el famoso no solo logró ser una figura emblemática en su área del Derecho, sino que es popular entre los integrantes de la farándula argentina, por lo que disfruta de ir a eventos, programas, y reunirse con otros personajes mediáticos.

Barby Franco, Fernando Burlando y Sarah. (Foto: Instagram Barby Franco)

Fernando Burlando contó de qué trabajaba antes de ser abogado y famoso

Lo cierto que antes de ser un letrado, y de tener alcance de la fama, Burlando tenía un trabajo normal mientras iba a la universidad. En una entrevista que brindó a +Caras, el abogado recordó su juventud antes de los 20 años.

Fernando Burlando. Foto: captura pantalla

Según reveló, a los 18 años trabajaba como bañero en la Costa Atlántica. “Me acuerdo de esa foto, estaba trabajando en Pinamar. Teníamos un grupo de guardavidas que éramos amigos, con muchos sigo en contacto. Salíamos a nadar de noche”, contó Burlando sobre una foto de su pasado.

En ese sentido, Hector Maugeri, el entrevistador, quiso saber si en esa época le iba bien con las mujeres, a lo que el abogado comentó: “Me iba bien en esa época. Es el mito de que al guardavidas todos le levantan la mano”.

Luego, Burlando ahondó más sobre el tema y expresó divertido sobre los veranos de trabajo y diversión: “En esa época de bañero era todo lo que se podía. Eran veranos intensos”.

Por último, el abogado recordó a un amigo de esa época y contó que fue el responsable de que trabaje de guardavidas: “Con Ricardo, que es un compañero de la vida, realmente la pasábamos muy bien. Él fue el responsable”.