Entretenimiento / Televisión

A qué hora son los Premios Martín Fierro 2025 y quiénes están nominados en cada categoría

La premiación anual que celebra la televisión argentina será este lunes 29 de septiembre. Quiénes compiten en cada terna.

Macarena Liguori
Macarena Liguori

29 de septiembre de 2025,

A qué hora son los Premios Martín Fierro 2025 y quiénes están nominados en cada categoría
Martín Fierro Digital 2024: uno por uno, todos los ganadores que obtuvieron la estatuilla más deseada.

Este lunes 29 de septiembre se entregan los Premios Martín Fierro 2025 de televisión. El anuncio especial de los nominados estuvo a cargo de Vero Lozano y Luis Ventura, en su rol de presidente de Aptra, donde revelaron quiénes compiten en cada categoría. La serie Margarita arrasó en la lista con 9 nominaciones, mientras que El Encargado y Bake Off Famosos compiten en varias ternas.

La gala dedicada a la televisión argentina tendrá lugar este lunes 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires, bajo la conducción de Santiago Del Moro. La transmisión comenzará a partir de las 19 horas con la previa de la Alfombra Roja y luego comenzará la entrega de premios por la pantalla de Telefe.

La lista con todos los nominados a los Premios Martín Fierro 2025

Margarita de Telefe encabeza la lista con nueve nominaciones. Mientras que Bake Off Famosos,recibió cuatro nominaciones. También El Encargado, producción de Eltrece, ostenta cuatro nominaciones en la categoría Ficción.

El Martín Fierro Federal 2025 será este año en Tucumán.
El Martín Fierro Federal 2025 será este año en Tucumán.

Todas las categorías y nominados:

Reality

  • Cantando 2024 - América
  • Gran Hermano 2024 - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

  • La Noche de Mirtha - Eltrece
  • Nara que ver - El Nueve
  • Susana Giménez - Telefe

Noticiero Nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
  • Soledad Larghi - América Noticias - América
  • Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
  • Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
  • Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
  • Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

  • El Encargado - Eltrece
  • El Método - El Nueve
  • Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Margarita - Telefe

Magazine

  • A la Barbarossa - Telefe
  • Cortá por Lozano - Telefe
  • DDM - América
  • Mañanísima - Eltrece

Big Show

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • La noche perfecta - Eltrece
  • Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina

  • Pamela David - Desayuno americano - América
  • Mariana Fabbiani - DDM - América
  • Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
  • Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
  • Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
  • Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
  • Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
  • Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Panelista

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - Eltrece
  • Cronista / Movilero
  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
  • Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe
  • Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

  • A la tarde - América
  • GPS - América
  • LAM - América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi - Telefe
  • Pasión de Sábado - América
  • Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos - Eltrece
  • El Noticiero de la Gente - Telefe
  • Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

  • Carburando - Eltrece
  • Conmebol Libertadores - Telefe
  • Copa América - Telefe
  • Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
  • Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
  • Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Julia Calvo - Margarita - Telefe
  • Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
  • Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Actor de reparto

  • Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo

  • Argentina de Película – América
  • Proyecto Tierras – Telefe
  • Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

  • Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece
  • Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece

Viajes / turismo

  • Iván de viaje - Telefe
  • Resto del mundo - Eltrece
  • Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio

  • Adn buena salud - Televisión Pública
  • BA Emergencias - El Nueve
  • Intelexis Mujer - NET

Director

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Director de No Ficción

  • Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
  • Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
  • Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe
  • Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe

Temas Relacionados

MÁS DE Televisión
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Estilo
VER MÁS