¡A los gritos! El tremendo cruce en vivo entre Nancy Pazos y Mariana Brey por política: “Esta pelot...”

Nancy Pazos es una periodista argentina que forma parte del panel del programa A la Barbarossa que sale al aire todas las mañanas por Telefe. La comunicadora es compañera de Mariana Brey con quien tiene varios enfrentamientos en vivo. Esta mañana volvieron a ser protagonistas por sus opiniones disidentes.

Las periodistas tienen posturas ideológicas contrarias con respecto a la política del país, y constantemente en el programa se pelean en vivo por sus opiniones. Hoy volvieron a discutir, pero escaló a insultos que se volvieron virales por las frases que se dijeron.

La pelea en vivo de Mariana Brey y Nancy Pazos

Las panelistas se enfrentaron fuertemente en vivo y tuvo que intervenir Georgina Barbarossa tras los comentarios violentos entre ellas.

El tremendo cruce en vivo entre Mariana Brey y Nancy Pazos que terminó en insultos

“La oposición está haciendo todo lo posible para que este gobierno no pueda llegar a octubre, pero si llega, que no llegue a 2027. Y vos formás parte de esa oposición golpista”, comentó Mariana cuando debatían sobre la cadena nacional del presidente sobre el presupuesto del 2026.

Ante esa frase, Nancy Pazos salió con los tapones de punta y le respondió sin filtros a Brey: “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? Pero andá a cag..., no hay una persona con más compromiso con la democracia que yo, no puedo bancarme a esta pelotuda".

Tras el violento cruce de palabras entre los periodistas, Georgina intervino y pidió a la exesposa de Diego Santilli que termine con los insultos.

“Me dijo golpista y vos te lo bancás, pero si yo le digo pelot..., no. Ella me faltó el respeto diciéndome golpista, es una barbaridad y nadie le está diciendo nada”, comentó con enojo Nancy Pazos ante la actitud de la conductora y sus compañeras del panel.

“Es una barbaridad y nadie le está diciendo nada. No es que me duela”, agregó Nancy visiblemente molesta y sin dejar hablar a la conductora que le pedía respeto.