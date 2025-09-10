Marianela Mirra tiene una polémica relación con José Alperovich hace muchos años, pero salió a la luz este año de forma inesperada por Jorge Rial. Hace unos días, se filtró que la pareja buscaría ser padres, por lo que la famosa se habría hecho un tratamiento. El ex gobernador de Tucumán cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero por una condena por abuso sexual.

En Puro Show revelaron la noticia sobre el tratamiento que se realizó la ex Gran Hermano para tener un hijo con su pareja y lo que sería un escándalo en la interna familiar. “La semana que pasó Mirra se fue a inseminar para tener un hijo con Alperovich. Se fue a inseminar en el mismo instituto de fertilidad que se fue a inseminar, en la misma semana, Sofía Clerici. Todo esto pasó la semana pasada”, contó Fernanda Iglesias.

“Ella tiene 41 años, él tiene 70, hicieron un tratamiento de fertilización in vitro”, aseguró la periodista sobre el futuro de la pareja que buscaría ser padres.

Marianela Mirra anunció su separación de José Alperovich

El móvil de A la Tarde (América TV) fue a buscar a Marianela Mirra por los rumores de embarazo, y a la famosa reaccionó de manera furiosa con las cámaras.

El ataque de furia de Marianela Mirra cuando le preguntaron por su presunto embarazo de Alperovich

“Hola Marianela, ¿cómo estás? ¿Todo bien?”, le consultó Oliver Quiroz, movilero del programa. Marianela actuó con enojo y respondió: “Qué falta de respeto. Salí, por favor. Dejame en paz”.

A pesar de eso, el cronista siguió insistiendo y la ex Gran Hermano reaccionó con furia: “Vos sos un irrespetuoso, ¿de qué me hablas? El acoso que vos tenés todo el tiempo hace meses acá, cuando iba al penal, déjame en paz. Dejen de hablar pel...”.

Luego, el movilero insistió y le dijo si quería aclarar algo, ante esto, la ex Gran Hermano lanzó: “Dejen en paz, no quiero aclarar nada”.

“Dicen que estás buscando un hijo. ¿Cómo estás con José? ¿No querés aclarar nada?”, comentó el periodista. Por su parte, la famosa se enojó y expresó con furia: “¡Andate a la m...!”.

“No quiero aclarar nada. Jamás. Nunca voy a aclarar nada. No tengo. En mi vida le aclaré nada a nadie”, remarcó Marianela Mirra ante la insistencia y visiblemente enojada por la situación.