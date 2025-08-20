¡A los besos! Quién es la nueva novia española de Joaquín Furriel que confundieron con Julieta Cardinali

Tras las múltiples especulaciones que se hicieron al respecto, se conoció quién es la nueva novia de Joaquín Furriel. Cabe aclarar que, en principio, se habían esparcido algunos rumores que vinculaban a Julieta Cardinali con el actor, pero lo cierto es que ya ese dato fue desmentido por el propio protagonista de la historia.

Además, a Joaquín Furriel lo relacionaron con Pampita, pero la modelo recientemente confirmó su reconciliación con el empresario Martín Pepa.

Las últimas fotos de Joaquín Furriel, a sus casi 50 años.

Quién es la nueva novia de Joaquín Furriel

La panelista Pochi de “Puro Show”, informó que, gracias a un informante, supo la identidad de la nueva novia del actor. Durante la transmisión del ya mencionado programa, la profesional dijo: “Una fuente me contó que vio a Joaquín Furriel en el Gran Meliá, en Cataratas del Iguazú. Estaba acompañado todo el día, en la cena, en la pileta, en el spa”.

Después, Pochi adelantó que la mujer que acompañaba al actor tenía acento español y el cabello castaño claro. En vista de que su informante no pudo capturar a la pareja mediante una buena fotografía, la panelista luego se dio a la tarea de buscar, entre los seguidores de Instagram de Joaquín Furriel, a la chica en cuestión hasta que, finalmente, dio con su paradero.

Con base a la información suministrada en “Puro Show”, la nueva novia de Joaquín Furriel se llama Marta Campuzano, es española y ejerce el derecho. Aunque, también tiene un emprendimiento propio de artesanías de cerámica.

La nueva pareja de Joaquín Furriel se mantiene bajo perfil, pero a pesar de ello, ya tiene en su cuenta de Instagram las fotos que tomó cuando fue con su amado a las Cataratas de Iguazú. “Él la sigue, ella lo sigue. A los pocos días, Marta comenzó a subir fotos desde Iguazú y eso ayudó a confirmar la relación”, acotó Pochi en “Puro Show”.

Hace menos de 1 semana, Joaquín Furriel desmintió ante la prensa los rumores de un posible romance con Julieta Cardinali y, en ese contexto, confirmó su relación con la española, pero sin revelar nombres. Puntualmente, el actor contó en “Los Profesionales De Siempre” lo siguiente: “Con Julieta somos amigos hace muchos años. Yo estoy desde octubre del año pasado con una persona española que no es del medio y es amiga de Julieta”.