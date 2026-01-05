Vacaciones en Brasil: horarios, costos y pasos fronterizos habilitados en Misiones este verano

A continuación, el detalle actualizado de los pasos fronterizos habilitados en Misiones para el verano 2026.

Bernardo de Irigoyen – Dionísio Cerqueira

Es el cruce más utilizado de la provincia. Se trata de una frontera seca, donde Argentina y Brasil están separados por una calle.

Horario: funciona las 24 horas.

Tipo de cruce: peatonal y vehicular.

Principal ventaja: cuenta con servicios migratorios y aduaneros operativos de manera permanente, lo que lo convierte en una opción estratégica para reducir tiempos de espera.

San Javier – Porto Xavier

Este paso sobre el río Uruguay opera mediante un servicio de balsa y es una alternativa habitual para quienes se dirigen al sur de Brasil.

Horario: Lunes a viernes: de 8.15 a 17.30. Fines de semana y feriados: de 9.15 a 17.30.

Costos: $17.000 por vehículo (incluye al chofer). $5.000 por cada acompañante. Peaje municipal: $2.000 por vehículo.



Se destaca por ser un cruce menos congestionado en comparación con otros pasos internacionales.

El Soberbio – Porto Soberbo

Otro punto clave sobre el río Uruguay, también con cruce fluvial mediante balsa.

Horario: Lunes a viernes: de 8 a 11 y de 14 a 17. Sábados y feriados: de 8.30 a 11 y de 14.30 a 17.

Tasa de puerto: Combi: $4.000 Auto: $2.000 Moto: $1.000

Valores del cruce (días hábiles): Combi con chofer: $12.000 (R$45) Auto con chofer: $10.000 (R$40) Moto con chofer: $7.000 (R$25) Peatón: $5.000 (R$20)



Reapertura del Paso Rosales en San Pedro

Desde el 2 de enero volvió a habilitarse el Paso Internacional Pepirí Guazú – Paso Rosales, que une San Pedro con Paraíso, en Brasil.

Vigencia: del 2 de enero al 13 de marzo de 2026.

Horario: todos los días, de 7 a 19.

La reapertura del control migratorio del lado brasileño permite nuevamente el cruce turístico terrestre y genera un impacto positivo en la actividad local. En este paso es obligatorio realizar el pre-registro migratorio online de la Policía Federal de Brasil, que permite cargar los datos con antelación y obtener un código QR para agilizar el trámite. Este requisito alcanza tanto a turistas como a quienes utilicen el cruce como tránsito vecinal, junto con la documentación personal y del vehículo.