Vacaciones en Brasil: horarios, costos y pasos fronterizos habilitados en Misiones este verano

Con el inicio de la temporada estival y el receso vacacional, Misiones vuelve a consolidarse como uno de los principales corredores turísticos hacia Brasil. Entre enero y marzo, los pasos internacionales de la provincia registran un marcado aumento del flujo de viajeros, por lo que resulta clave conocer con precisión qué cruces están habilitados, en qué horarios operan y cuáles son los costos y requisitos vigentes para evitar demoras.

Jimena Leguizamón

5 de enero de 2026,

pasos fronterizos
pasos fronterizos

A continuación, el detalle actualizado de los pasos fronterizos habilitados en Misiones para el verano 2026.

Bernardo de Irigoyen – Dionísio Cerqueira

Es el cruce más utilizado de la provincia. Se trata de una frontera seca, donde Argentina y Brasil están separados por una calle.

  • Horario: funciona las 24 horas.
  • Tipo de cruce: peatonal y vehicular.
  • Principal ventaja: cuenta con servicios migratorios y aduaneros operativos de manera permanente, lo que lo convierte en una opción estratégica para reducir tiempos de espera.

San Javier – Porto Xavier

Este paso sobre el río Uruguay opera mediante un servicio de balsa y es una alternativa habitual para quienes se dirigen al sur de Brasil.

  • Horario:
    • Lunes a viernes: de 8.15 a 17.30.
    • Fines de semana y feriados: de 9.15 a 17.30.
  • Costos:
    • $17.000 por vehículo (incluye al chofer).
    • $5.000 por cada acompañante.
    • Peaje municipal: $2.000 por vehículo.

Se destaca por ser un cruce menos congestionado en comparación con otros pasos internacionales.

El Soberbio – Porto Soberbo

Otro punto clave sobre el río Uruguay, también con cruce fluvial mediante balsa.

  • Horario:
    • Lunes a viernes: de 8 a 11 y de 14 a 17.
    • Sábados y feriados: de 8.30 a 11 y de 14.30 a 17.
  • Tasa de puerto:
    • Combi: $4.000
    • Auto: $2.000
    • Moto: $1.000
  • Valores del cruce (días hábiles):
    • Combi con chofer: $12.000 (R$45)
    • Auto con chofer: $10.000 (R$40)
    • Moto con chofer: $7.000 (R$25)
    • Peatón: $5.000 (R$20)

Reapertura del Paso Rosales en San Pedro

Desde el 2 de enero volvió a habilitarse el Paso Internacional Pepirí Guazú – Paso Rosales, que une San Pedro con Paraíso, en Brasil.

  • Vigencia: del 2 de enero al 13 de marzo de 2026.
  • Horario: todos los días, de 7 a 19.

La reapertura del control migratorio del lado brasileño permite nuevamente el cruce turístico terrestre y genera un impacto positivo en la actividad local. En este paso es obligatorio realizar el pre-registro migratorio online de la Policía Federal de Brasil, que permite cargar los datos con antelación y obtener un código QR para agilizar el trámite. Este requisito alcanza tanto a turistas como a quienes utilicen el cruce como tránsito vecinal, junto con la documentación personal y del vehículo.

