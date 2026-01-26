Un motociclista perdió la vida tras chocar con una camioneta en la Ruta 14 en Bernardo de Irigoyen.

Un trágico siniestro vial se registró el sábado por la noche sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 1119, en el paraje Campiñas de Américo, jurisdicción de Bernardo de Irigoyen. El hecho involucró a una motocicleta y una camioneta, y tuvo como saldo la muerte de un joven motociclista.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:20 horas, cuando por causas que aún se investigan colisionaron una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Honda Titan de 150 cc. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor perdió la vida en el lugar.

La víctima fue identificada como Luis Miguel Benítez, de 21 años. En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 43 años, resultó ileso. Según informaron fuentes policiales, el test de alcoholemia realizado al automovilista arrojó resultado negativo, con 0,00 g/L.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Bernardo de Irigoyen, dependiente de la Unidad Regional XII, personal de la Policía Científica y el médico policial, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes bajo la intervención del Juzgado de Instrucción en turno.

Tras las diligencias de rigor, el cuerpo fue examinado y posteriormente entregado a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras continúan las actuaciones para determinar la mecánica del siniestro.