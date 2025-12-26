Un joven de 18 años murió tras un violento despiste en Eldorado.

Un trágico siniestro vial se registró ayer jueves por la tarde en la ciudad de Eldorado, donde un joven de 18 años perdió la vida tras el despiste de un automóvil que terminó impactando contra un cerco perimetral y una vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas, en la intersección de las calles Aparicio Almeida —conocida como calle Kornel— y Yabebirí, en el kilómetro 8.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado fue un Renault Sandero que circulaba en sentido norte-sur y que, por causas que se tratan de establecer, perdió el control y protagonizó el violento impacto. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que uno de los ocupantes, quien viajaba como acompañante, se encontraba sin signos vitales en el interior del rodado.

Como consecuencia del hecho, el conductor y otros cinco ocupantes del automóvil resultaron con lesiones y fueron trasladados al Hospital SAMIC de Eldorado para recibir atención médica y ser evaluados por el personal de salud.

La zona del siniestro fue inmediatamente resguardada y se dio intervención a la División Criminalística, al médico policial y al bioquímico, quienes realizaron las pericias correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias que derivaron en el fatal accidente.