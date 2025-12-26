Vía Eldorado / Siniestro Vial

Un joven de 18 años murió tras un violento despiste en Eldorado

El siniestro ocurrió en la tarde de ayer jueves en el kilómetro 8 de la ciudad. Un Renault Sandero perdió el control, impactó contra un cerco y una vivienda. Otras seis personas resultaron heridas.

26 de diciembre de 2025,

Un trágico siniestro vial se registró ayer jueves por la tarde en la ciudad de Eldorado, donde un joven de 18 años perdió la vida tras el despiste de un automóvil que terminó impactando contra un cerco perimetral y una vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas, en la intersección de las calles Aparicio Almeida —conocida como calle Kornel— y Yabebirí, en el kilómetro 8.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado fue un Renault Sandero que circulaba en sentido norte-sur y que, por causas que se tratan de establecer, perdió el control y protagonizó el violento impacto. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que uno de los ocupantes, quien viajaba como acompañante, se encontraba sin signos vitales en el interior del rodado.

Como consecuencia del hecho, el conductor y otros cinco ocupantes del automóvil resultaron con lesiones y fueron trasladados al Hospital SAMIC de Eldorado para recibir atención médica y ser evaluados por el personal de salud.

La zona del siniestro fue inmediatamente resguardada y se dio intervención a la División Criminalística, al médico policial y al bioquímico, quienes realizaron las pericias correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias que derivaron en el fatal accidente.

