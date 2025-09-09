Un colectivo chocó contra un árbol en Garuhapé: una pasajera resultó herida.

Un colectivo Mercedes Benz impactó contra un árbol en la localidad de Garuhapé, dejando como saldo una pasajera lesionada.

El hecho se registró ayer, cerca de las 13:30 en el kilómetro 1.478 de la ruta nacional 12, cuando el rodado, conducido por un hombre de 42 años, perdió el control por causas que aún se investigan.

Como consecuencia del choque, una mujer de 33 años sufrió heridas y fue trasladada de urgencia por personal sanitario al hospital de Puerto Rico, donde recibió atención médica.

En el lugar intervinieron efectivos de la comisaría de Garuhapé, dependiente de la Unidad Regional IV, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y dieron aviso a la Justicia.