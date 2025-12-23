Un apostador de Eldorado ganó más de $70 millones en el Quini 6 y aún no reclamó el premio.

El sorteo especial de Navidad del Quini 6 volvió a dejar premios millonarios en distintos puntos del país y uno de ellos tuvo como destino la ciudad de Eldorado. En la modalidad “Siempre Sale”, una apuesta realizada en esa localidad resultó ganadora de más de 70 millones de pesos, aunque hasta el momento el premio no fue reclamado.

El sorteo número 3.332 se realizó el domingo 21 y distribuyó un pozo total de 6.000 millones de pesos entre 85 apuestas que lograron cinco aciertos. De acuerdo a la información brindada por la Lotería de Santa Fe, cada ganador obtuvo un monto aproximado de 70,5 millones de pesos.

Desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) confirmaron que una de las boletas premiadas corresponde a Eldorado. El ticket ganador fue jugado en la Agencia N.º 339, ubicada sobre la avenida San Martín, en pleno centro de la ciudad, y el premio asciende a 70.500.000 pesos.

A través de sus canales oficiales, el IPLyC recordó que el ganador todavía no se presentó a cobrar el premio e instó a los apostadores a revisar sus comprobantes, ya que podría haber un nuevo millonario en Eldorado que aún no se enteró de su buena fortuna.