Tras la estafa a egresados de Eldorado, el vicegobernador Spinelli impulsa una colecta solidaria

Luego del hecho de estafa que dejó sin fondos a los egresados de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado, el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, anunció una iniciativa solidaria para acompañar a los estudiantes y sus familias y contribuir a que puedan concretar la esperada fiesta de egresados.

La decisión fue comunicada a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde el vicegobernador confirmó la puesta en marcha de una colecta solidaria destinada a cubrir los gastos del evento, afectado tras el presunto desvío de los fondos que habían sido reunidos durante el año por la comunidad educativa.

En ese marco, Romero Spinelli también señaló que se intimó al casino a colaborar frente a lo ocurrido, al considerar que se trata de una situación dolorosa que impactó de lleno en los alumnos y sus familias. Asimismo, aprovechó la ocasión para poner el foco en la problemática de la ludopatía, advirtiendo sobre su expansión y las consecuencias que genera, y remarcó la necesidad de un abordaje colectivo para enfrentarla.

Para quienes deseen colaborar con la colecta solidaria destinada a los egresados de la Escuela de Comercio N.º 19, se habilitó un medio de aporte a través de la plataforma AstroPay, con los siguientes datos:

CVU: 0000184305010015750105

Alias: lumyr25

La iniciativa busca aliviar la carga económica que recayó sobre las familias y permitir que los estudiantes puedan cerrar una etapa clave de su vida escolar, en medio de una situación que generó fuerte conmoción en la comunidad de Eldorado.

Fuente: Eldópolis