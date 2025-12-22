Trágico choque en la Ruta Nacional 12: murieron dos motociclistas en Colonia Victoria.

Dos motociclistas perdieron la vida en la madrugada de ayer domingo tras un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1.553, en jurisdicción de Colonia Victoria. El siniestro vial se registró alrededor de las 2:30 del 21 de diciembre y es materia de investigación judicial.

Según las primeras informaciones, por causas que aún se tratan de establecer, una motocicleta Yamaha YBR de 125 cc colisionó con un automóvil Ford Fiesta Titanium. La motocicleta era conducida por Germán Ramírez, quien viajaba acompañado por una adolescente de 16 años, identificada como Blanca Meza. En tanto, el vehículo mayor era guiado por Víctor Daniel P., de 41 años, quien se desplazaba junto a Betiana R., de 40, y dos menores de edad.

Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes de la motocicleta fallecieron en el lugar del hecho. Por su parte, los ocupantes del automóvil sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital SAMIC de Eldorado, donde recibieron atención médica.

En el lugar trabajó personal policial de la Unidad Regional III, y se solicitó la intervención de la División Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes, además del examen médico policial a los involucrados. El hecho fue puesto en conocimiento de la Justicia, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar la mecánica del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.